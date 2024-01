Die neuen Technologiepatente des Unternehmens stellen bestehende iPaaS-Modelle in Frage und stärken die Vorreiterrolle von Boomi in den Bereichen Integration, Automatisierung und KI

Boomi, der führende Anbieter für intelligente Integration und Automatisierung, gab heute den Erhalt zwei neuer Patente vom US-amerikanischen Patent- und Markenamt (United States Patent and Trademark Office, USPTO) im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) bekannt. Diese Patente erhöhen die Gesamtzahl der Patente von Boomi auf 36 und unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Innovation und seine kontinuierlichen Anstrengungen, neue Maßstäbe im Bereich KI zu setzen.

Das neu erteilte US-Patent Nr. 11.886.965 mit der Bezeichnung "Artificial-Intelligence-Assisted Construction of Integration Processes" (Durch Künstliche Intelligenz unterstützter Aufbau von Integrationsprozessen) umfasst die zugrundeliegende Technologie der Funktionen, die es den Kunden von Boomi ermöglichen, Integrationen auf der Grundlage von Boomi-Vorschlägen zu erstellen, einschließlich Shape Suggest, Quick Start und seit kurzem Boomi AI. Diese Innovation adressiert die steile Lernkurve, mit der Benutzer, sowohl Anfänger als auch Experten, konfrontiert sind, wenn sie Integrationsprozesse auf einer Integrationsplattform erstellen.

Der Einsatz von Modellen des maschinellen Lernens basierend auf einer Markow-Kette oder verschiedenen Formen von neuronalen Netzen ermöglicht ein prädiktives Leitsystem für die Nutzer, das die Effizienz und Effektivität bei der Gestaltung von Integrationsprozessen erhöht.

"Der Erhalt unseres Patents für ‚Artificial-Intelligence-Assisted Construction of Integration Processes' stellt eine bemerkenswerte Innovation im Bereich der Integrationsplattform als Service (iPaaS) dar und ist ein Zeugnis für die harte Arbeit und das Engagement unseres talentierten Teams von Ingenieuren, Wissenschaftlern und Innovatoren", sagte Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. "Die Beiträge dieses Patents stellen die bestehenden Paradigmen bei der Konstruktion von Integrationsprozessen grundlegend in Frage. Vor dieser Innovation beruhte die Konstruktion von Integrationsprozessen weitgehend auf dem Fachwissen des Benutzers und manuellen Eingaben unter Verwendung einer Drag-and-Drop-Oberfläche, was zeitaufwändig und fehleranfällig sein kann, insbesondere für diejenigen, die neu auf der Plattform sind. Dieser KI-gesteuerte Ansatz hat die Erstellung von Integrationsprozessen in eine intelligente, prädiktive und geführte Aufgabe verwandelt."

Darüber hinaus erhielt Boomi vor kurzem das US-Patent Nr. 11.847.167 mit der Bezeichnung "System and Method for Generation of Chat Bot System with Integration Elements Augmenting Natural Language Processing and Native Business Rules" (System und Verfahren zur Erstellung eines Chatbot-Systems mit Integrationselementen, die die Verarbeitung natürlicher Sprache und nativer Geschäftsregeln ergänzen). Dieses Patent bezieht sich auf eine Technologielösung, die auf der Boomi-Plattform aufbaut und eine Reihe von schablonenhaften Prozessen und Designs erstellt. Dies ermöglicht es Boomi-Kunden, hybride Chatbots zu erstellen, die regelbasierte Konnektivität, natürliche Sprachverarbeitung, Boomi-Logik und KI-Technologien kombinieren, um Anfragen, die bei dem Chatbot eingehen, zu sortieren und weiterzuleiten. Diese Technologie hat dazu beigetragen, den Grundstein für Retrieval Augmented Generation zu legen und demonstriert Boomis frühe Innovationen bei der Anwendung von KI auf die Integration.

Macosky fügte hinzu: "Die Erteilung dieser Patente bekräftigt unser Engagement für kontinuierliche Innovation und unterstreicht unsere Position als Branchenführer. Wir sind begeistert von den potenziellen Auswirkungen, die unsere KI-Patente für unsere Kunden und Partner mit sich bringen werden, und wir freuen uns darauf, unsere Aufgabe fortzusetzen, den Wandel durch intelligente Integration und Automatisierung voranzutreiben."

Über Boomi

Boomi fördert die zukünftige Entwicklung von Unternehmen durch intelligente Integration und Automatisierung. Als in der Kategorie führendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen kann Boomi mehr als 20.000 globale Kunden und ein weltweites Netzwerk von 800 Partnern vorweisen. Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um ihre Anwendungen, Daten und Mitarbeiter zu verbinden und so die digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, das ‚B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

