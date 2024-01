NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch an ihre Vortagsgewinne angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,36 Prozent auf 112,03 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,02 Prozent.

Etwas Auftrieb erhielten die als sicher geltenden Staatspapiere durch aktuelle Jobdaten. In der US-Privatwirtschaft wurden im Januar merklich weniger Stellen geschafft als erwartet.

Eine gewisse Abschwächung des Arbeitsmarkts würde tendenziell für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf sprechen. Die US-Notenbank Fed wird am Abend ihre geldpolitischen Entscheidungen verkünden. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung wird an diesem Freitag veröffentlicht./la/jsl/stk