Die Marley Spoon Group SE, ein weltweit führender Anbieter von Kochboxen im Direktvertrieb, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von bistroMD, dem führenden Anbieter von Fertiggerichten in den USA, unterzeichnet. Dies ist der erste Schritt der angekündigten Wachstums- und Konsolidierungsstrategie und bringt einen zusätzlichen Umsatz von 35 Millionen Euro (basierend auf ungeprüften Managementberichten). Mit dieser Akquisition betritt das Unternehmen den großen und wachsenden Markt für Fertiggerichte in den USA, zwei Jahre nach der Übernahme von Chefgood, der in Australien ansässigen Marke für Fertiggerichte. bistroMD wurde 2005 von den Eheleuten Edward und Dr. Caroline Cederquist gegründet, die ihrer Leidenschaft für ausgewogene Ernährung folgten um qualitativ hochwertige Fertiggerichte an bequeme und gesundheitsbewusste Verbraucher zu liefern, die sich auf Gewichtsabnahme und spezielle Diätanforderungen konzentrieren. Bei bistroMD können Verbraucher bequem Mahlzeitenpläne bestellen, die u.a. zur Unterstützung einer Gewichtsabnahme, eines gesunden Herzens, einer Keto-Diät, der Bedürfnisse von Diabetikern oder der Menopause entwickelt wurden. Immer mehr Amerikaner erkennen, dass die Nahrung, die man zu sich nimmt, einen großen Einfluss auf die Gesundheit hat, und "Essen als Medizin" rückt immer mehr in den Fokus der Verbraucher. Fabian Siegel, CEO und Gründer von Marley Spoon, kommentiert: "Wir sind beeindruckt von der starken Marke und der kundenorientierten Organisation, die der Gründer Ed Cederquist und sein Team in den letzten 19 Jahren aufgebaut haben. Wir wollen sicherstellen, dass bistroMD als Teil der Marley Spoon-Plattform weiterhin floriert und wächst, und wir heißen Ed und sein Team bei Marley Spoon willkommen." Ed Cerderquist, CEO und Gründer von bistroMD, fügte hinzu: "BistroMD in die nächste Phase des Wachstums und der Entwicklung zu bringen, ist eine aufregende Aufgabe. bistroMD und sein Kundenstamm werden in hohem Maße von der Technologie, den Daten und den Synergien profitieren, die von der Marley Spoon-Plattform zu erwarten sind. Ich habe bistroMD mit der Vision gegründet, gesunde Ernährung für alle einfach zu machen, und ich freue mich darauf, diese Vision gemeinsam mit dem Marley Spoon-Team voranzutreiben."



Ende der Pressemitteilung



