DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 1. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 CH/ABB Ltd, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 4Q 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 4Q *** 07:30 AT/OMV AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis (14:30 BI-PK) *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report *** 08:00 GB/Shell plc, Jahresergebnis 09:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis *** 09:00 SA/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Interconnectedness and Increasing Capital Flows" 09:00 DE/Bundestag, Fortsetzung der Haushaltsdebatte, Berlin *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 46,5 zuvor: 45,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 43,2 1. Veröff.: 43,2 zuvor: 42,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 45,4 1. Veröff.: 45,4 zuvor: 43,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 44,4 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 46,2 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar Eurozone PROGNOSE: -0,3%gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,2%gg Vm/+2,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,9%gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,5%gg Vm/+3,4% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q *** 12:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Konferenz von Einaudi Institute for Economics and Finance 13:00 DE/ING-DiBa AG, Bilanzpressekonferenz *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 5,25% zuvor: 5,25% 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Podiumsdiskussion beim 19. AGFW-Infotag zu "Fernwärme 2024 - Beschleunigung von Ausbau und Transformation", Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 214.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 3. Quartal: +5,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,1% gg Vq 3. Quartal: -1,2% gg Vq *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 50,1 1. Veröff.: 50,3 zuvor: 47,9 *** 16:00 US/Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 47,2 Punkte zuvor: 47,4 Punkte 17:00 DE/CDU/CSU-Fraktion, Veranstaltung "Gipfel der CDU/CSU-Fraktion - Wirtschaftswende für Deutschland", Berlin *** 21:40 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q - BEL/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am EU-Sondergipfel, Brüssel - DE/DUH, 3 Grundsatzklagen für ausreichendes Klimaschutzprogramm vor OVG Berlin-Brandenburg ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

January 31, 2024

