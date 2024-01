Beflügelt von den starken Zahlen des US-Konkurrenten General Motors haben die Volkswagen-Vorzüge am Dienstag ihr Comeback fortgesetzt. Nachdem die Aktie am Freitag die 200-Tage-Linie überwinden konnte, gelang am Dienstag ein weiteres Kaufsignal. Wie geht es mit dem Papier des Autobauers jetzt weiter?Am Mittwoch jedenfalls lässt die Aktie weiter deutliche Gewinne folgen und bestätigt damit das Kaufsignal vom Vortag. Dort war dem Papier der Sprung über den technisch wichtigen Bereich von 116,00 bis ...

