Mit Enhanced Internet von Expereo ist es möglich, die Latenz des Datenverkehrs im Internet um bis zu 85 Prozent und Paketverluste auf 0 Prozent zu reduzieren. Zudem kann mit der Lösung eine 100-prozentige Anwendungsperformance sichergestellt werden.

Expereo, das intelligente Internetunternehmen, das überall Menschen, Orte und Dinge miteinander verbindet, brachte heute seinen Service Enhanced Internet auf den Markt. Dabei handelt es sich um die erste und einzige KI-gesteuerte Lösung, die die 100.000 Netzwerke, aus denen das Internet besteht, kontinuierlich überwacht und die leistungsstärkste Route für den Netzwerkverkehr von Unternehmen prognostiziert.

Stärkung der Cloud-Performance

Trotz umfangreicher Investitionen in Cloud-Strategien und SaaS-Anwendungen haben viele Unternehmen nach wie vor mit einer uneinheitlichen Netzwerkleistung zu kämpfen, die sich auf die Produktivität und die Benutzerfreundlichkeit für die Mitarbeitenden auswirkt. Die Lösung Enhanced Internet geht dieses Problem an, indem sie die Einheitlichkeit und Qualität der Anwendungsleistung optimiert und Unternehmen in die Lage versetzt, ihre Investitionen in Cloud- und SaaS-Strategien optimal zu nutzen.

Unternehmen geben für Cloud-basierte Anwendungen im Schnitt etwa 500 Euro pro Mitarbeiter und Monat aus. Trotz dieser Investition können Probleme mit der Anwendungsleistung auftreten, wenn der Netzwerkverkehr durch Latenz, Jitter und mangelhaftes Routing beeinträchtigt wird. Dies kann schwerwiegende Folgen haben, beispielsweise eine geringere Produktivität der Mitarbeitenden und eine nicht zufriedenstellende Benutzerfreundlichkeit, was sich erheblich auf die Finanzergebnisse des Unternehmens auswirken kann.

Nutzung von KI und Machine Learning zur Effizienzsteigerung

Dank der KI-Fähigkeiten von Enhanced Internet profitieren die Kunden von der Agilität und Zugänglichkeit des öffentlichen Internets in Kombination mit der Zuverlässigkeit und der konsistenten Leistung, die normalerweise von einem privaten Netz oder einer MPLS-Lösung erwartet wird. Die proprietäre KI-Software von Expereo verbindet KI mit Machine Learning, um den Netzwerkdatenverkehr auf intelligente, proaktive Weise über den bestmöglichen Pfad zu leiten. Für die Kunden bedeutet dies, dass sie in bestimmten Situationen jeweils von vorausschauend ermittelten Routen profitieren, indem die häufigsten Routen für ihre Anwendungen gelernt werden. Dadurch ist die Lösung in der Lage, die optimale Route bereits vorherzusagen, noch bevor die Daten gesendet werden.

Unternehmen profitieren nun von einem sich selbst heilenden Netz, indem Latenzzeiten und Paketverluste aufgrund von Netzüberlastungen vermieden werden können.

Komplette Transparenz mit einem einzigen Login

In Verbindung mit expereoOne, der Customer-Experience-Plattform von Expereo, erhalten Unternehmen mit einem einzigen Login komplette Transparenz hinsichtlich des Zustands ihres Netzwerks und darüber, inwieweit Enhanced Internet die Leistung ihrer Anwendungen verbessert hat. Zusätzlich zu den Leistungsdaten, dem Störungsmanagement, dem Auftragsstatus und der Abrechnung auf Standortebene stellt expereoOne Statistiken zu Latenz und Paketverlusten, zum prozentualen Anteil der Routenänderungen sowie allgemeine Statistiken zur Servicequalität bereit, die auf die fünf wichtigsten Cloud-Zieladressen des Unternehmens zugeschnitten sind. Sie erhalten komplette Transparenz darüber, inwieweit die Anwendungsleistung durch Enhanced Internet verbessert wurde.

Sander Barens, Chief Product Officer von Expereo, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Eine nicht vorhersehbare Netzwerkleistung mag auf den ersten Blick nicht als ernsthafte Bedrohung für den Erfolg Ihres Unternehmens erscheinen. Die Folgen werden erst dann klar, wenn man sich vor Augen führt, welche Anforderungen und welcher Druck auf den IT-Abteilungen lasten, welche negativen Auswirkungen dies auf die betriebliche Effizienz hat und wie viele Stunden an Produktivität dadurch verloren gehen. Da Cloud-Anwendungen heute die Basis für so viele moderne Unternehmen bilden, ist die Anbindung an das öffentliche Internet mit der bestmöglichen Benutzerfreundlichkeit der Anwendungen für alle Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit zukunftssicher gestalten möchten, der nächste logische Schritt.

Bei Expereo setzen wir unsere neueste KI-Lösung Enhanced Internet bereits ein, um verschiedene Kunden mit sehr positiven Ergebnissen in das Zeitalter der verbesserten Internetkonnektivität zu führen. Wir verfolgen ambitionierte Pläne, um im kommenden Jahr bei noch mehr Unternehmen aus aller Welt dieses neue Zeitalter der verbesserten Internetkonnektivität einzuläuten."

Weitere Informationen finden Sie hier: Enhanced Internet (expereo.com)

Über Expereo

Expereo ist das intelligente Internetunternehmen, das überall Menschen, Orte und Dinge miteinander verbindet. Zu den Lösungen des Unternehmens zählen Global Internet, SD-WAN/SASE und Enhanced Internet. Dank seiner weltweiten Präsenz ist Expereo der vertrauenswürdige Partner von 60 Prozent der Fortune-500-Unternehmen. Expereo betreut Unternehmen und Regierungsstellen in mehr als 190 Ländern und bietet ihnen die Möglichkeit, sich mit 600.000 Standorten weltweit zu verbinden. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 4.000 Kooperationspartnern zusammen, um seine Kunden bei der Steigerung ihrer Produktivität zu unterstützen und sie in die Lage zu versetzen, ihre Netzwerke und Cloud-Services mit der Agilität, der Flexibilität und dem Wertschöpfungspotenzial des Internets bei optimaler Netzwerkleistung zu nutzen.

Expereo wurde im Februar 2021 von Vitruvian Partners übernommen. Das internationale Wachstumskapital- und Buyout-Unternehmen hat eine Mehrheitsbeteiligung von dem führenden europäischen Private-Equity-Unternehmen Seven2 übernommen.

www.expereo.com

