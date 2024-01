Litecoin Kurs weiter unter 70 Dollar - LTC droht erster Monatsverlust seit August 2023

Der Litecoin Kurs (USD) könnte erstmals nach einer Gewinnserie von vier Monaten im Januar wieder in der Minuszone landen. Am letzten Handelstag im Januar beläuft sich das Minus derzeit auf rund 6,60 Prozent. Nach der erstmaligen Zulassung von insgesamt elf Bitcoin-Spot-ETFs in den USA scheint die jüngste Euphorie wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen zu sein, worunter nicht zuletzt auch Krypto-Werte aus den zweiten und dritten Reihen wie etwa Litecoin mitzukämpfen haben. Nach Bitcoin-Spot-ETF-Zulassung - Euphorie am Gesamtmarkt ebbt ab Trotz eines geschichtsträchtigen Monats müssen Litecoin-Anleger womöglich mit gemischten Gefühlen auf den Januar zurückblicken. Am 10. Januar wurden erstmals auf US-amerikanischen Grund und Boden sogenannten Bitcoin-Spot-ETFs durch die zuständige Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) zugelassen, womit nicht zuletzt eine gesamte Branche als Akzeptanz bzw. Legitimität erfahren hat.

Doch wenige Tage nach der Lancierung der Anlagevehikel haben Anleger rund um den Globus getreu dem Motto "buy the rumour, sell the fact" agiert und zunächst Gewinne eingefahren.

Auch der Gesamtmarkt hat somit an Attraktivität einbüßen müssen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

