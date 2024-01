Mainz (ots) -Woche 07/24Donnerstag, 15.02.Bitte Zeitkorrekturen beachten:22.35 Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!(ZDF 5.1.2024)23.35 Game Two #321Videospielmagazin0.05 MAITHINK X - Die ShowPsychische Gesundheit und Social MediaMit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 26.3.2023)0.35 Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!(von 21.40 Uhr)1.35 Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!(von 22.35 Uhr)2.35 Derby GirlDas Auge des TigersFranzösische Comedyserie(vom 30.4.20021)2.55 Derby GirlLektionenFranzösische Comedyserie(vom 30.4.2021)3.20 Derby GirlHappy BirthdayFranzösische Comedyserie(vom 30.4.2021)3.40 Derby GirlPutschFranzösische Comedyserie(vom 30.4.2021)4.00 Derby GirlDer PaktFranzösische Comedyserie(vom 30.4.2021)4.20 Derby GirlShowtimeFranzösische Comedyserie(vom 30.4.2021)4.45 Derby GirlPfau und WolfFranzösische Comedyserie(vom 30.4.2021)5.05 Derby GirlScharf kalkuliertFranzösische Comedyserie(vom 30.4.2021)5.25 Derby GirlDas Rosa TrikotFranzösische Comedyserie(vom 30.4.2021)5.45 Derby Girl- 6.10 Das FinaleFranzösische Comedyserie(vom 30.4.2021)Freitag, 16.02.Bitte Programmänderungen beachten:6.10 The RookieZeit der Angst(vom 2.11.2020)USA 2019("Dinge Erklärt - Kurzgesagt" und "Terra Xplore" entfallen; ab 6.50 Uhr Ablauf wie ausgedruckt).Woche 08/24Sonntag, 18.02.Bitte Ergänzung beachten:22.15 Neue FolgenMAITHINK X - Die ShowPopulismusMit Dr. Mai Thi Nguyen-KimDeutschland 2024(Diese Ergänzung gilt auch für die Wiederholung um 23.20 Uhr und die Ausstrahlungen am 19.02., 23.02. und 24.02.2024).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5704332