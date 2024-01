Krypto News: Visa und Transak ermöglichen direkte Auszahlung von Kryptowährungen

Die Krypto-Massenadaption schreitet weiter voran. Nachdem die Bitcoin ETFs die digitale Währung an die Wall Street gebracht und auch institutionellen Anlegern den Einstieg erleichtert haben, kommt es nun zur nächsten Nachricht, die Kryptowährungen weiter in den Alltag integriert und die Nutzung einfacher machen. Visa und Transak ermöglichen es nun, die Coins direkt auf das jeweilige Konto auszahlen zu lassen, wofür bisher Umwege über Kryptobörsen nötig waren. Visa ist neben Mastercard eines der größten Unternehmen für Bankkarten und ist weltweit tätig. Die Erleichterung, die dadurch entsteht, ist von großer Bedeutung, um Kryptowährungen alltagstauglicher zu machen.

In 145 Ländern verfügbar

Laut der Meldung von Transak, dem Unternehmen, das den Service in Zusammenarbeit mit Visa ermöglicht hat, ist die direkte Auszahlung von 40 Kryptowährungen nun in 145 Ländern möglich. Es ist anzunehmen, dass die Zahl der unterstützten Coins mit der Zeit steigen könnte, wobei aber bereits die wichtigsten abgedeckt sein dürften. Ein Video zeigt zudem, wie einfach es dadurch wird, seine Coins direkt gegen Fiatwährungen zu tauschen und sich diese gleich auf sein Konto überweisen zu lassen

Now, millions of users from over 145 countries can enjoy the freedom of converting over 40+ Cryptos to Fiat and deposit funds directly to their @Visa debit cards with @Transak.TransakXVisa pic.twitter.com/S1edudUDXm - Transak (@Transak) January 30, 2024

Auch die Zahlung mit der jeweiligen Kryptowährung in Shops, die Visa akzeptieren, wird dadurch kinderleicht. Wenn man bedenkt, dass bisher die Registrierung an einer Kryptobörse nötig war, um die Coins an die Börse zu transferieren, dort gegen eine Fiatwährung zu tauschen und für diese dann eine Überweisung an das jeweils hinterlegte Konto anzuweisen, ist das ein großer Schritt in Richtung Alltagstauglichkeit und Massenadaption von Kryptowährungen.

Je einfacher der Umgang mit den Coins wird, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich mehr Menschen mit dem Thema befassen und offener dafür sind, zu investieren, was sich letztlich auch positiv auf den Kurs von Bitcoin und Co. auswirken kann. Schon im letzten Jahr hat Visa die Unterstützung für USDC Zahlungen auf Solana eingeführt und damit einen großen Schritt in Richtung Krypto gemacht. Ein Pfad, von dem das Unternehmen wohl nicht mehr so schnell abkommen wird.

Kryptowährungen immer alltagstauglicher

Zwar könnte man, wenn man selbst in der Krypto-Bubble ist, meinen, dass inzwischen jeder weiß, was Bitcoin ist und wie die Kryptowährung funktioniert, die Wahrheit sieht jedoch ganz anders aus. Weltweit ist es immer noch ein verschwindend geringer Prozentsatz von Menschen, die sich wirklich damit auskennen, eine eigene Wallet haben oder selbst einen Bitcoin besitzen. Für Neulinge, die vielleicht auch nicht technikaffin sind, war es bisher auch ein komplexes Thema.

Mit Schritten wie dem von Visa und Transak kommen die Coins aber immer mehr im Alltag an. Verschiebungen von einer Blockchain zur nächsten über Umwege von Kryptobörsen oder das Bridgen von Coins wird schon bald der Vergangenheit angehören. 15 Jahre nach der Inbetriebnahme der Bitcoin Blockchain ist es immer noch sehr früh und noch lange nicht absehbar, was sich hier in nochmal 15 Jahren tun kann. Tag für Tag kommen auch neue Coins auf den Markt, von denen manche schnell wieder verschwinden und wieder andere den Markt nachhaltig verändern oder einen realen Nutzen auch jenseits der Blockchain schaffen, wie das zum Beispiel bei eTukTuk der Fall ist.

