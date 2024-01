© Foto: picture alliance / TT NYHETSBYRÅN | Samuel Steén/TT



Die scharfe Konkurrenz von Billigmode macht H&M zu schaffen. Die Zahlen sind schwach und jetzt tritt auch noch die Konzernchefin zurück. Was ist da los?Die Aktien des schwedischen Einzelhändlers H&M haben am Mittwoch zweistellig nachgegeben, nachdem das Unternehmen einen Umsatzrückgang und den überraschenden Rücktritt der Vorstandsvorsitzenden bekannt gegeben hatte. Der Umsatz von H&M sank für das gesamte Geschäftsjahr um ein Prozent in lokalen Währungen und um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen hatte in den letzten Jahren Schwierigkeiten, sein Umsatzwachstum aufrechtzuerhalten, da der Wettbewerb sowohl durch Konkurrenten wie Zara, das zu Inditex gehört, als …