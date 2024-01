BRÜSSEL (dpa-AFX) - Meersalz aus der südfranzösischen Petite Camargue wird künftig von der EU durch ein entsprechendes Qualitätssiegel geschützt. Nur Salz, das aus der Region stammt, darf somit die Namen "Sel de Camargue" oder "Fleur de Sel de Camargue" tragen. Die EU-Kommission genehmigte am Mittwoch die Eintragung der Bezeichnungen in das Register geschützter geografischer Angaben (g.g.A.).

Die Kennzeichnung schreibt für die meisten Produkte vor, dass mindestens ein Herstellungsschritt - also die Erzeugung, Verarbeitung oder Zubereitung - in der besagten Region erfolgt sein muss. So darf das Salz unter dieser Bezeichnung in Zukunft ausschließlich aus der Petite Camargue in der französischen Provence gewonnen werden. Die Salzproduktion in der Region reicht der EU zufolge bis ins Mittelalter zurück, das mediterrane Klima begünstige die Kristallisation des Salzes./xx/DP/nas