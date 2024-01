31. Januar 2024 (VANCOUVER) OceanaGold Corporation (TSX: OGC, OTCQX: OCANF) ("OceanaGold" oder das "Unternehmen' - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/) freut sich, die Unterzeichnung eines Kaufvertrags ("SPA", Sale and Purchase Agreement) mit Tasman Mining Limited ("Tasman"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Federation Mining Inc. ("Federation"), bekannt zu geben. Laut Kaufvertrag erwirbt Federation OceanaGolds Beteiligung am Blackwater-Projekt in Neuseeland. Die Unterzeichnung des Kaufvertrags folgt auf den Erhalt einer formellen Mitteilung von Tasman, seine exklusive Option auf Blackwater auszuüben, die seit Juli 2018 im Rahmen eines Projektvertrags gehalten wird.

Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags wird OceanaGold bei Abschluss der Transaktion 30 Millionen USD in bar erhalten. Der Kaufvertrag unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigung, und wird voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen. Weitere Einzelheiten und Hintergründe zur Blackwater-Option sind im jüngsten AIF des Unternehmens (Abschnitt 11.4 Sonstige Projekte) zu finden.

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein wachsender mittelgroßer Gold- und Kupferproduzent, der sich dafür einsetzt, auf sichere und verantwortungsbewusste Weise die Generierung von freiem Cashflow aus unseren Betrieben zu maximieren und starke Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen. Unser Portfolio umfasst vier in Betrieb befindliche Minen: die Goldmine Haile in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Mine Didipio auf den Philippinen sowie die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations:

Rebecca Harris, Director, Investor Relations

Tel: +1 604-678-4095

mailto:ir@oceanagold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73455Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73455&tr=1



