WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen erneut nicht angetastet. Der Leitzins verharre in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent, gab die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington bekannt. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet.

Auch auf den drei vorherigen Sitzungen hatte die Fed ihre Zinsen nicht verändert. Zuletzt war die Zinsspanne im Juli um 0,25 Prozentpunkte angehoben worden. Im Kampf gegen die Inflation hatte sie bis dahin die Zinsen stark erhöht. Im März 2022 hatte der Leitzins noch in einer Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent gelegen.

Im Dezember 2023 lag die Inflationsrate bei 3,4 Prozent, nachdem sie im Jahr 2022 auf gut neun Prozent gestiegen war. Die Fed strebt eine Rate von zwei Prozent an./jsl/bgf/he