GRENKE AG

GRENKE BEABSICHTIGT VERKAUF DER FACTORINGGESELLSCHAFTEN



31.01.2024

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GRENKE beabsichtigt Verkauf der Factoringgesellschaften



Konzentration auf Wachstum und Digitalisierung des Leasinggeschäfts Baden-Baden, den 31.01.2024: Der Aufsichtsrat der GRENKE AG hat heute dem Beschluss des Vorstands zugestimmt, sich künftig auf das Leasinggeschäft mit kleineren und mittleren Unternehmen zu fokussieren und den Verkauf aller Factoringgesellschaften zu initiieren. Die beim Einstieg ins Factoringgeschäft erwarteten Synergien zum Kerngeschäft Leasing haben sich nicht eingestellt. Zudem hat eine eingehende Analyse ergeben, dass das vorhandene Factoringgeschäft nur mit zusätzlichen Investitionen und einer deutlichen Vervielfachung des Geschäftsumfangs langfristig profitabel gestaltet werden könnte (der Anteil der Vermögenswerte aus dem Factoringgeschäft lag 2022 bei unter 2 Prozent der Konzernbilanz). Statt eine vom Leasinggeschäft isolierte Factoringstrategie umzusetzen, konzentriert GRENKE seine Ressourcen und Investitionskraft künftig voll auf die fortschreitende Digitalisierung und das weitere Wachstum im Leasing. Hierbei spielt das Bankgeschäft der GRENKE BANK AG eine unverändert wichtige Rolle, vor allen Dingen zur Sicherstellung der Refinanzierung über Einlagen. "Damit bündeln wir unsere Energie auf Kunden und Digitalisierung im Leasinggeschäft für kleine Investitionen", betont Dr. Sebastian Hirsch, CEO der GRENKE AG und ergänzt: "Factoring ist grundsätzlich ein attraktiver Markt. Die erwarteten Synergieeffekte mit unserem erfolgreichen Kerngeschäft Leasing haben sich nicht erfüllt. Ich bin jedoch überzeugt, dass das Factoringgeschäft mit der angemessenen Aufmerksamkeit und Konsequenz eine starke Chance hat. Deshalb unterstützen und treiben wir einen Verkauf nach Kräften voran." WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON:

ÜBER GRENKE



Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner fu¨r kleine und mittlere Unter-nehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing u¨ber bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der perso¨nliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegru¨ndet, ist die Gruppe heute mit rund 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeita¨quivalenten) in über 30 La¨ndern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Bo¨rse gelistet (ISIN: DE000A161N30).



