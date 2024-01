Die jüngste Plattformpartnerschaft schließt mit 1,5 Milliarden USD ab und umfasst eine neue strategische Partnerschaft mit CalSTRS; andere neue Investoren wie HESTA und bestehende Investoren wie AustralianSuper und QIC waren ebenfalls beteiligt

Generate Capital ("Generate"), eine führende Plattform für nachhaltige Infrastruktur, gab heute den Abschluss seiner jüngsten Kapitalerhöhung mit neuen Kapitalzusagen in Höhe von 1,5 Mrd. USD von herausragenden globalen institutionellen Investoren bekannt. Das California State Teachers' Retirement System ("CalSTRS"), der weltweit größte Pensionsfonds für Lehrer, beteiligte sich zusammen mit anderen neuen Investoren wie HESTA sowie mit bestehenden Investoren wie QIC und AustralianSuper an der Finanzierung. Mit dieser neuen Runde erhöht sich das von Generate seit seiner Gründung im Jahr 2014 aufgebrachte Kapital auf über 10 Mrd. USD.

In partnership with project developers, technology companies, and investors, Generate has established a diverse portfolio of thousands of sustainable infrastructure projects around the world. (Photo: Business Wire)