LambdaTest kündigt den Spartan Summit 2024 an, auf dem Testing-Experten und -Enthusiasten im Rahmen einer kostenlosen Online-Veranstaltung ihr Wissen austauschen und Kontakte knüpfen können

LambdaTest, eine führende Cloud-basierte Unified Testing Plattform, gibt bekannt, dass am 6. Februar der Spartan Summit 2024 abgehalten wird. Diese kostenlose Online-Veranstaltung verspricht ein Zusammenkommen von Testing-Experten und -Enthusiasten und bietet eine einzigartige Plattform für den Wissensaustausch und das Networking.

LambdaTest Spartans ist ein Förderprogramm der Community für Innovatoren, Entwickler und Changemaker in der Testing- und QA-Welt, darunter auch Community-Evangelisten, die sich für die Transformation der Branche engagieren.

Auf dem Spartan Summit kommen die LambdaTest Spartans zusammen, eine Community von engagierten Botschaftern, die Testing-Enthusiasten ebenso umfasst wie erfahrene Experten. Diese Spartans sind der Motor für den Wandel in der Testing- und QA-Landschaft und stehen im Mittelpunkt dieses jährlichen Treffens.

Pricilla Bilavendran, QA Test Leader bei Billennium und LambdaTest Spartan, äußerte sich begeistert über die Veranstaltung: "Es ist eine große Ehre und Freude für mich, zu den LambdaTest Spartans zu gehören. Als ich von der Idee hörte, eine Konferenz nur für die Spartans zu veranstalten, war ich hellauf begeistert. Die Botschafterprogramme bieten nur selten ein großes Angebot. Hier erwarten einen ausgesuchte, kuratierte Vorträge und Workshops mit vielen Möglichkeiten zum Netzwerken. Lassen Sie sich also nicht die Gelegenheit entgehen, am diesjährigen Spartan Summit teilzunehmen."

Auf dem Spartan Summit 2024 erwarten die Teilnehmer spannende Diskussionen zu Themen wie Web-Performance-Metriken, Soft Skills in der Testautomatisierung, Evaluierung von Automatisierungswerkzeugen, Verbesserung des Backend-Microservices-Ökosystems durch Contract Testing und die Auswirkungen von KI auf die Qualitätssicherung und darüber hinaus.

Manoj Kumar, VP of Developer Relations bei LambdaTest, sagte: "Der Spartan Summit ist Ausdruck unseres Engagements für die Förderung einer lebendigen Testing-Community durch die Bereitstellung einer Plattform, auf der Branchenführer, Innovatoren und Enthusiasten sich austauschen können. Der Summit bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, Erkenntnisse zu teilen, Ideen auszutauschen und gemeinsam die Zukunft des Testing zu gestalten. Er zeugt von unserem Engagement, Innovation und Exzellenz innerhalb der Testing-Community voranzutreiben, was sich letztlich auf die gesamte Branche auswirkt."

Zu den Highlights des Spartan Summit 2024 gehört die Möglichkeit, sich in die angesehene Riege der Spartaner einzureihen, an Wettbewerben und Verlosungen teilzunehmen und wertvolle Einblicke zu gewinnen, um die Zukunft des Testing zu gestalten.

Weitere Informationen über den Spartan Summit erhalten Sie unter https://www.lambdatest.com/spartans-summit-2024

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die ihnen hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und dadurch qualitativ hochwertige Releases und eine schnellere digitale Transformation zu erreichen. Über 10000 Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Nutzer in rund 130 Ländern verlassen sich bei ihren Testanforderungen auf LambdaTest.

Browser- und App-Testing Cloud ermöglicht es Anwendern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen über mehr als 3000 verschiedene Browser, echte Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

HyperExecute unterstützt Kunden bei der Ausführung und Orchestrierung von Testgrids in der Cloud für jedes beliebige Framework und jede beliebige Programmiersprache in atemberaubender Geschwindigkeit, um die Dauer von Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern zu helfen, Software schneller zu entwickeln.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://lambdatest.com

