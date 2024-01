Die Tsuno Group Co., Ltd. mit Hauptsitz in Katsuragi-cho, Ito-gun, Wakayama, geführt von President: Fumi Tsuno und Matsumoto Trading Co., Ltd., mit Hauptsitz in Chuo-ku, Tokio, und CEO Shunsuke Matsumoto haben erfolgreich eine neue Sonnenschutzformel mit Ferulasäure entwickelt. Ferulasäure ist ein seltenes, natürliches, aus Pflanzen gewonnenes UV-Absorptionsmittel, dessen Stabilität und Löslichkeit bei hohen Konzentrationen von Ferulasäure bisher schwierig war.

Zur Ferulasäure

Die Tsuno Group war das erste Unternehmen weltweit, das erfolgreich große Mengen an Ferulasäure, ein Polyphenol, aus Reiskleie gewinnen konnte. Ferulasäure wirkt stark antioxidativ und ist bekannt für ihr Potenzial, der Alzheimer-Krankheit, Diabetes mellitus und hohem Cholesterinspiegel vorzubeugen. Sie kann auch als Rohstoff für die Herstellung von natürlichem Vanillin, einem Vanillearoma, genutzt werden. In Kosmetika hemmt sie die Melaninproduktion, indem sie die Tyrosinase-Aktivität blockiert, und wirkt entzündungshemmend, antimikrobiell und antioxidativ. Sie wird daher als Wirkstoff in einer Vielzahl von Kosmetikprodukten verwendet.

"Als ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Reis- und Reiskleiechemie haben wir mit enormen Anstrengungen eine Reihe funktioneller Produkte entwickelt, indem wir Technologien akkumuliert und ihre Sicherheit und Wirkung erforscht haben, damit sie in der Pharma-, Lebensmittel-, Futtermittel- und Kosmetikindustrie angenommen werden. Nun haben wir eine Technologie zur Verwendung von aus Reiskleie gewonnener Ferulasäure als natürliches Antioxidans und UV-Absorptionsmittel auf den Markt gebracht, die eine innovative Weltneuheit darstellt. Wir sind überzeugt, dass Sie die Einzigartigkeit und Wirkung dieses Produkts schätzen werden, das nicht nur zur Gesundheit und Schönheit der Menschen beiträgt, sondern auch zur Kreislaufwirtschaft in der Welt." -- Fumi Tsuno, President der Tsuno Group Co., Ltd.

UV-absorbierende Wirkung von Ferulasäure

Ethylhexylmethoxycinnamat (EHMC), ein petrochemischer UV-Filter, wird häufig in Sonnenschutzmitteln eingesetzt. Aktuelle Studien haben jedoch gezeigt, dass er negative Auswirkungen auf die aquatische Umwelt hat, unter anderem das Ausbleichen von Korallen. Ferulasäure, ein natürlich aus Reis gewonnener Sonnenschutzmittelwirkstoff, absorbiert UV-Strahlen in einem ähnlichen Bereich des Spektrums wie Octylmethoxycinnamat (OMC). Aufgrund dieser vielversprechenden Eigenschaften ist sie eine potenzielle umweltfreundliche Alternative zu EHMC. Angesichts der weltweit zunehmenden Besorgnis hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit wird das Potenzial der Ferulasäure als natürlicher und wirksamer Sonnenschutzmittelwirkstoff voraussichtlich zunehmend Anerkennung finden. Sie birgt ein erhebliches Potenzial für den Einsatz in einer Vielzahl von kosmetischen Produkten in Japan.

Entwicklung einer hochstabilen Formulierung von UV-Pflegeprodukten mit einer hohen Konzentration an Ferulasäure

Ferulasäure, ein seltener natürlicher, aus Pflanzen gewonnener Inhaltsstoff, der aufgrund seiner UV-absorbierenden Eigenschaften geschätzt wird, stellt bei den hohen Konzentrationen für Sonnenschutzmittelformulierungen eine Herausforderung hinsichtlich Löslichkeit und Stabilität dar. Um diese Schwierigkeiten zu bewältigen, hat Matsumoto Trading Forschung und Entwicklung betrieben und eine innovative Technologie entwickelt, bei der eine hohe Konzentration von Ferulasäure in einer festen Stiftformulierung zum Einsatz kommt. Diese neuartige Formulierung wurde mit SPF50+ und PA++ (in vitro) entwickelt und enthält ausschließlich Ferulasäure, einen natürlich UV-absorbierenden Inhaltsstoff, der aus Reiskleie gewonnen wird. Durch diese einzigartige Formulierung sind andere üblicherweise verwendete Inhaltsstoffe zum Schutz vor UV-Strahlung nicht mehr erforderlich, während die hohe Wirksamkeit des Sonnenschutzes erhalten bleibt. Zum Patent angemeldet.

Über Tsuno Rice Fine Chemicals Co., Ltd.

Tsuno Rice Fine Chemicals stellt verschiedene Inhaltsstoffe aus Nebenprodukten her, die bei der Raffination von Reiskleieöl erzeugt werden. Diese können für Pharmazeutika, Kosmetika, funktionelle Lebensmittel, Lebensmittelzusatzstoffe, Ausgangsstoffe und Industriechemikalien verwendet werden. Darüber hinaus produzieren wir unter unserer eigenen Marke auch Kosmetika, die diese Inhaltsstoffe enthalten.

Unternehmensprofil der Tsuno Group Co., Ltd.

Wir fördern die innovative und effektive Nutzung von Reiskleie, einem Sinnbild für Gesundheit und Schönheit, das sich seit dem Altertum großer Beliebtheit erfreut. Wir entwickeln drei Geschäftsbereiche: die Reiskleieölproduktion, die Feinchemie und die Oleochemie.

Gegründet: 1. Februar 1947

Repräsentativer Director und President Fumi Tsuno

URL: https://www.tsuno.co.jp/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240130580827/de/

Contacts:

Fine Chemical dept

Tsuno Group Co., Ltd.

Mayu Aizawa

+81-739-22-8000

boeki@tsuno.co.jp