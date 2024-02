Nicht bullish genug: Fed schickt Kryptomarkt mit Zinsentscheid auf Talfahrt - Solana gibt um 7 % nach

Der Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve ist ausgefallen, wie man es schon im Vorfeld erwartet hatte. Investoren sind offenbar dennoch unzufrieden. Nachdem die Währungshüter die Leitzinsen bei 5,25 - 5,50 % auf einem sehr hohen Niveau belassen, bricht der Kryptomarkt ein. Der Bitcoin-Kurs hat direkt um 1,5 % nachgegeben und notiert aktuell bei rund 42.500 Dollar, während Solana erneut der Top Mover unter den 20 größten Kryptowährungen ist und mit einem Einbruch von fast 7 % reagiert. Das Schlimmste scheint dabei noch nicht überstanden zu sein, sodass noch weitere Verluste drohen könnten. Offenbar ist Powell den Marktteilnehmern noch zu pessimistisch.

Hohe Erwartungen nicht erfüllt

Die hohen Erwartungen der Investoren zu erfüllen, ist fast schon ein Ding der Unmöglichkeit. Obwohl man schon im Vorfeld ziemlich sicher war, dass die Zinsen noch nicht gesenkt und auch nicht weiter angehoben werden, wie es letztlich auch gekommen ist, gibt der Kryptomarkt deutlich nach. Das dürfte daran liegen, dass der Fed-Vorsitzende Jerome Powell einmal mehr zur Geduld aufgerufen und betont hat, dass eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung im März nicht das wahrscheinlichste Szenario ist.

Federal Reserve Chair Jay Powell: "This is a good situation. Let's be honest-this is a good economy." - Michael Beschloss (@BeschlossDC) January 31, 2024

Während der Bitcoin-Kurs während der Pressekonferenz auch schon deutlich nachgegeben hat, trifft es Solana (SOL) einmal mehr härter als die restlichen Top Coins. Auf 24-Stunden-Sicht liegt der Ethereum-Killer mit fast 7 % im Minus.

(SOL-Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Nicht alle Coins betroffen

Natürlich hat der Zinsentscheid der Fed und die wenig optimistische Andeutung von Powell nicht alle Coins auf Talfahrt geschickt. In den Top 20 hält sich Tron (TRX) noch mit einem Plus von 0,5 % über Wasser, während jenseits der Top 100 noch deutlich höhere Gewinne erzielt werden. Auch Coins, die noch im ICO (Initial Coin Offering) erhältlich sind, sind von der Volatilität, die durch den heutigen Zinsentscheid vorhersehbar war, nicht betroffen. Während Utility Coins und etablierte Kryptowährungen unter dem Druck der hohen Zinsen leiden, wird bei Meme Coins weiterhin viel spekuliert, was oft Gewinne im vierstelligen Prozentbereich nach sich zieht. Auch bei Meme Kombat ($MK) explodiert aktuell die Nachfrage.

Meme Kombat Nachfrage steigt, während die Top Coins verlieren

Mit Meme Kombat ($MK) handelt es sich um eine neue Plattform, auf der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Battles gegeneinander antreten. Die Künstliche Intelligenz haucht den Figuren Leben ein und sorgt für fesselnde Kämpfe in der Meme Kombat-Arena. Ein Konzept, das vor allem dadurch überzeugen kann, dass so die Anhänger der verschiedenen Coins auf der Plattform landen können, wodurch die Plattform und der $MK-Token schnell viral gehen können.

(Meme Kombat Token-Vorverkauf - Quelle: Meme Kombat)

Der $MK-Token ist derzeit im Vorverkauf erhältlich und überzeugt Trader, die bereits mehr als 7,8 Millionen Dollar investiert haben. Der Vorverkauf endet bei 10 Millionen Dollar, was bei der aktuellen Dynamik nicht mehr lange dauern dürfte. Die $MK-Token verfügen über eine Staking-Funktion, die Stakern eine hohe Rendite einbringt, die aktuell noch bei über 100 % APY liegt. Die APY variiert zwar mit der Größe des Staking Pools und kann noch sinken, wenn mehr Käufer ihre Token staken, wird sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Die hohe APY hat dazu geführt, dass bereits 80 % der Käufer ihre Token im Staking Pool gebunden haben, wodurch diese nach dem Handelsstart für mindestens eine Woche nicht verkauft werden können. Da nach dem Vorverkauf auch die erste Battle-Saison mit bekannten Meme Coins wie FLOKI oder Shiba Inu beginnt, könnte die Nachfrage nach $MK-Token sprunghaft ansteigen, während das Angebot durch den hohen Staking-Anteil knapp ist, wodurch die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion nach dem Launch gegeben wären, was für frühe Käufer eine Rendite von weit mehr als 1.000 % bedeuten könnte.

