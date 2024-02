Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) unterstützt einen Appell von The Elders einer von Nelson Mandela gegründeten einflussreichen Gruppe ehemaliger Staatsoberhäupter und führender Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, in dem die Länder aufgefordert werden, den Stillstand bei den umstrittenen Verhandlungen über ein Pandemieabkommen unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsversammlung zu vermeiden. In dem offenen Brief von The Elders und der sie unterstützenden Organisationen werden Gerechtigkeit, ausreichende Finanzierung und Rechenschaftspflicht zwischen den Ländern gefordert, um sich auf die nächste globale Gesundheitskrise vorzubereiten.

"Der Tod durch Kleingedrucktes ist keine Option für das Pandemieabkommen. Während COVID-19 sind viel zu viele Millionen Menschen gestorben oder verarmt, als dass wir das große Ganze aus den Augen verlieren und die Pattsituation akzeptieren dürften", sagte AHF-Präsident Michael Weinstein. "Die Staats- und Regierungschefs müssen die Prinzipien der globalen Gerechtigkeit, Rechenschaftspflicht und Transparenz über enge nationale Interessen wie den Schutz des geistigen Eigentums stellen. Eine weitere existenzielle Gesundheitskatastrophe wird mit Sicherheit eintreten und wenn es uns nicht gelingt, die tragischen Lehren aus COVID-19 umzusetzen, werden diejenigen dafür verantwortlich sein, die es nicht geschafft haben, ein starkes globales Abkommen zur öffentlichen Gesundheit zu verabschieden."

Die Frist für die Verabschiedung des Pandemieabkommens läuft bis Mai 2024. Bei der Erzielung einer Einigung über mehrere Schlüsselbestimmungen des Abkommens, die sich auf den Verzicht auf geistiges Eigentum in gesundheitlichen Notfällen und die Aufteilung der Vorteile aus der Erregerforschung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern beziehen, gab es nur geringe Fortschritte. Die Befürchtung wächst, dass die Weltgesundheitsversammlung die Verabschiedungsfrist in diesem Frühjahr nicht einhalten wird. Das Panel for a Global Public Health Convention das von der AHF mit ins Leben gerufen wurde, gehört zu den Unterzeichnern des Briefes von The Elders.

