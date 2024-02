Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wir werden immer älter und das bedeutet auch, dass wir unsere Rente viele Jahre oder sogar Jahrzehnte genießen können. Warum wir diesen neuen Lebensabschnitt gut vorbereiten sollten, dazu Petra Terdenge:Sprecherin: Der Ruhestand bietet viele Vorteile und Freiheiten. Aber er ist nicht automatisch eine gute Zeit, sagt Karin Priehler von der Apotheken Umschau:O-Ton Karin Priehler 19 sec."Manche merken zum Beispiel erst in der Rente, welchen großen Stellenwert die Arbeit für sie hatte. Anderen wiederum fehlt der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen oder die Struktur des Arbeitsalltags. Deswegen ist es wichtig, sich rechtzeitig Gedanken darüber zu machen, wie man diesen neuen Lebensabschnitt gestalten will."Sprecherin: Damit können wir schon mit Mitte 50 anfangen. Am besten finden wir erst einmal heraus, welche Ziele und Wünsche wir für die Zeit nach der Arbeit haben:O-Ton Karin Priehler 24 sec."Manche möchten ein Ehrenamt ausüben, eine neue Sportart lernen oder ein altes Hobby wieder aufleben lassen. Andere wollen vielleicht ganz viel reisen. Wer sich darüber frühzeitig Gedanken macht, kann zumindest schon einmal einen groben Plan entwerfen. Dadurch kommt man auch gar nicht erst in dieses Rententief, sondern gestaltet sich den neuen Lebensabschnitt ganz aktiv nach den eigenen Vorstellungen."Sprecherin: In unsere Planungen sollten wir - falls vorhanden - die Familie einbeziehen, vor allem den Partner oder die Partnerin:O-Ton Karin Priehler 21 sec."Auch für die Paarbeziehung kann die Rente eine Herausforderung sein, weil es für viele Paare das erste Mal ist, dass sie dauerhaft 24 Stunden am Tag zusammen sind. Deshalb ist es wichtig, dass beide Partner weiterhin ihren eigenen Interessen nachgehen, weil das einfach auch für neuen Gesprächsstoff sorgt und so die Partnerschaft lebendig hält."Abmoderation: Natürlich gibt es für Rentnerinnen und Rentner auch finanzielle Veränderungen, sowohl beim Einkommen als auch bei der Krankenversicherung und bei den Steuern. Die wichtigsten Tipps und Infos dazu gibt es in der aktuellen Apotheken Umschau.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5704446