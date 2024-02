Köln (ots) -"DER WESTEN HILFT. Gemeinsam für Mütter in Not." Auch nach dem offiziellen Ende der dreiwöchigen WDR-Charity-Aktion am 22. Dezember konnte weiter gespendet werden. Bis Ende Januar sind deshalb noch einmal fast 1,6 Millionen Euro dazugekommen. Die Spendensumme erreicht damit einen finalen Stand und ein Rekordergebnis von 11.304.490 Euro. Dank dieses Erfolgs werden die 37 ausgewählten Hilfsprojekte für notleidende Mütter weltweit von "Aktion Deutschland Hilft", dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, realisiert.WDR-Intendant Tom Buhrow zeigte sich "tief beeindruckt, mit wie viel Engagement und Kreativität die Menschen in Nordrhein-Westfalen die WDR Charity-Aktion 2023 unterstützt haben." Der Westen habe auch in diesem Jahr gezeigt, "was alles zu schaffen ist, wenn sich Menschen verbinden."Drei Wochen lang hatte der WDR gemeinsam mit "Aktion Deutschland Hilft" die große Spendenaktion in der Vorweihnachtszeit initiiert und crossmedial mit einem vielfältigen Programm im Fernsehen, im Radio und online begleitet. Allein beim WDR 2 Weihnachtswunder. Euer Song hilft! waren durch die Musikwünsche und die vielen privaten Spendenaktionen aus NRW 9 Millionen Euro zusammengekommen.derwestenhilft.wdr.deFotos unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationEmail: kommunikation@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5704450