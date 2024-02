Bonk und Axie Infinity crashen, während diese 100x Kryptos mehr Potenzial haben

In den letzten 24 Stunden korrigiert der Bitcoin moderat, Altcoins verlieren deutlich an Momentum. So hat der breite Markt fast 7 Prozent an Wert eingebüßt, nach Daten von CoinMarketCap. Während es bei Ethereum und Bitcoin gar nicht so schlecht aussieht, sind es insbesondere kleinere Altcoins, die den Gesamtmarkt beeinträchtigen. Der FTX Token (FTT) crasht um 15 Prozent. Nach dem Solana-Aidrop Jupiter (JUP) halbiert sich der Token-Preis in weniger als 24 Stunden. Auch zuletzt gut gelaufene Altcoins wie Celestia (TIA) und Optimism (OP) erleben aktuell tendenziell Gewinnmitnahmen.

Mittelfristig schwach ist das Momentum bereits bei Bonk (BONK) und Axie Infinity (AXS). Denn beide Projekte liegen heute erneut rund 5 Prozent im Minus, während es auch auf Wochensicht Verluste gibt. Was ist los bei BONK und AXS? Finger weg und lieber auf 100x Alternativen setzen?

Bonk: Die Top 100 ist (bald) Geschichte

Im Jahr 2023 machten Meme-Coins wie BONK spektakuläre Schlagzeilen, als sie sich rasant in die Top 100 der Kryptowährungen katapultierten. Jedoch erscheint es für 2024 unwahrscheinlich, dass BONK eine ähnlich eindrucksvolle Performance wiederholen kann. Trotz starker Abverkäufe wird BONK derzeit immer noch mit über 500 Millionen US-Dollar bewertet. Nun dürfte sich spekulatives Kapital auf die Suche nach weniger etablierten und frischen Investmentmöglichkeiten befinden. Gleichzeitig könnten Anleger, die hohe Buchgewinne erzielt haben, ihre Gewinne weitere realisieren. Dies gilt insbesondere wenn sich die Opportunitätskosten erhöhen, weil andere Altcoins stärker an Wert gewinnen.

Inzwischen hat BONK seinen Platz unter den Top 50 deutlich verloren und rangiert aktuell auf Platz 92 mit einer Marktkapitalisierung von 671 Millionen US-Dollar. Hier scheint wahrscheinlich, dass BONK - ähnlich wie andere Meme-Coins - bald aus den Top 100 fliegen werden.

Auch charttechnisch ist BONK stark angeschlagen, das Sentiment wirkt bearish:

Axie Infinity: Der Turnaround ist wacklig

Axie Infinity wurde einst als das erfolgreichste Play-to-Earn-Spiel gefeiert und kombinierte Gaming mit der Möglichkeit, durch das Spielen Einkommen zu generieren. Trotz des frühen Erfolgs sah sich das Spiel jedoch mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert: eine nicht nachhaltige Token-Ökonomie, ein zunehmender Verlust an Spielern und die Notwendigkeit eines Rebrandings, um die Attraktivität wiederherzustellen. Der Versuch eines Turnarounds ist jedoch wacklig.

Aktuell befindet sich der native AXS Token an einer kritischen Kurszone, da er einen wichtigen charttechnischen Support testet. Fällt AXS darunter, dürfte die Erholungsbewegung aus Ende 2023 weiter abverkauft werden.

Besser als BONK & AXS? Sponge V2 & Meme Kombat

Das derzeitige Momentum bei Kryptowährungen wie BONK und Axie Infinity lässt nicht darauf schließen, dass eine massive Erholung unmittelbar bevorsteht. Für Anleger, die eher zu spekulativen Investitionen neigen, könnte das Chance-Risiko-Verhältnis bei weniger kapitalisierten und neueren Projekten attraktiver sein.

Während BONK und AXS bereits eine gewisse Aufmerksamkeit und Bewertung erfahren haben, bieten kleinere Kryptos möglicherweise größere Wachstumspotenziale. Schaffen SPONGEV2 und MK möglicherweise in 2024 sogar eine 100x Performance?

Sponge V2

Das Interesse an dem Sponge- Ökosystem nimmt wieder zu, insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden Marktstart des neuen Meme-Coins SPONGEV2. Damit baut sich FOMO rund um SPONGEV2 auf.

Ein wichtiger Grund dürfte der Erfolg des Vorgängers, $SPONGE, sein. Dieser erreichte im Juni 2023 eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar und brachte frühen Investoren fast 100-fache Gewinne. Die Popularität von SPONGEV2 wird zusätzlich durch seine starke virale Präsenz und wachsende Beliebtheit in sozialen Netzwerken verstärkt. Bei X hat SPONGEV2 bereits über 28.500 Follower - ein Vorteil gegenüber anderen neuen Meme-Coins.

Ein weiterer spannender Aspekt des SPONGEV2-Ökosystems ist die Ankündigung eines Play-to-Earn-Spiels in der Roadmap. Dieses Spiel könnte SPONGEV2 nicht nur zusätzliche Funktionalität verleihen, sondern auch seine Anziehungskraft steigern, indem es Spielern ermöglicht, durch ihre Spieltätigkeit Einkommen zu generieren - eben vergleichbar wie Axie Infinity.

Meme Kombat

Meme Kombat ist ein weiteres Meme-basiertes Gaming-Projekt und hat bereits im laufenden Presale rund 8 Millionen US-Dollar an Kapital generiert. Das Konzept des Spiels besteht darin, beliebte Meme-Figuren wie DOGE, PEPE und SHIB in ein spannendes und kreatives Spieluniversum zu integrieren. In diesem Meme-zentrierten Spielumfeld treten die Charaktere in fesselnden und unterhaltsamen Kämpfen gegeneinander an. Dieses innovative Konzept hat das Potenzial, eine breite Zielgruppe anzusprechen. Denn Meme-Figuren sind im Jahr 2024 weiterhin beliebt. Fans der Meme-Kultur können sich dank Meme Kombat darauf freuen, ihre bevorzugten Meme-Charaktere in diesen intensiven Kämpfen zu unterstützen.

Die beachtliche Anzahl von fast 20.000 Followern und das Kapital von 8 Millionen US-Dollar, das im Presale eingesammelt wurde, unterstreichen das Interesse an Meme Kombat. Da die Hardcap auf 10 Millionen US-Dollar festgelegt wurde, dürfte der Presale im Februar enden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.