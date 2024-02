SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

SoftwareOne treibt Wachstumsstrategie im Grossraum China mit der Übernahme von Medalsoft voran



01.02.2024 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung SoftwareOne treibt Wachstumsstrategie im Grossraum China mit der Übernahme von Medalsoft voran Stans, Schweiz I 1. Februar 2024 - SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass er dem Kauf von Medalsoft, einem Anbieter von Cloud-Anwendungslösungen mit Sitz in China, zugestimmt hat. Die Akquisition stärkt die Wachstumsstrategie von SoftwareOne in der attraktiven APAC-Region. Zudem erweitert SoftwareOne mit dem Kauf sein Portfolio und seine Lieferkapazitäten, um internationale Kunden in der Microsoft Cloud zu unterstützen. Medalsoft wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Lösungen für Cloud-Anwendungen, der seine Kunden auf dem Weg zur digitalen Transformation unterstützt. Das Unternehmen nutzt Cloud Computing, Daten und KI, um Lösungen für den modernen Arbeitsplatz, die Anwendungsmodernisierung und Cloud-Sicherheit sowie Managed Services bereitzustellen. Mit rund 160 Mitarbeitern betreut Medalsoft vor allem multinationale Kunden aus Branchen wie Fertigung, Einzelhandel und Life Sciences. Als Microsoft Cloud Partner mit sechs Kompetenzen hat Medalsoft in den letzten zehn Jahren eine beständige Beziehung zu Microsoft aufgebaut und sich damit als zuverlässiger Partner im Bereich der digitalen Transformation etabliert. Raphael Erb, President of APAC bei SoftwareOne, sagte: «Die schnell wachsende digitale Wirtschaft im Grossraum China bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, unsere starke Entwicklung in der Region weiter zu beschleunigen. Mit unserer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in China eröffnet uns diese Akquisition weiteres Wachstumspotenzial durch die Erweiterung unseres Angebots und unserer Lieferkapazitäten. Wichtig ist, dass wir so auch unsere bestehenden Partnerschaften, insbesondere mit Microsoft China, optimal nutzen können. Wir freuen uns sehr, das talentierte Team von Medalsoft bei SoftwareOne mit diesem wichtigen strategischen Schritt in der APAC-Region begrüssen zu dürfen.» «Wir freuen uns sehr, mit SoftwareOne zusammenzuarbeiten und unsere gemeinsame Stärke und das enorme Momentum in der Region zu nutzen», sagte Zhen («Danny») Huang, CEO und Mitgründer von Medalsoft. «Gemeinsam sind wir ideal positioniert, um das enorme Potenzial der Microsoft Cloud für unsere Kunden im Grossraum China zu erschliessen.» Mit starken Hyperscaler-Partnerschaften, über 3'500 Cloud-Experten und flexiblen End-to-End-Cloud-Services ist SoftwareOne ein zuverlässiger Berater für die Cloud-Transformation. SoftwareOne unterstützt Unternehmen bei der Erstellung, Migration, Modernisierung und Verwaltung von Anwendungen in der Cloud, sodass sie ihre Innovationskraft steigern und gleichzeitig ihre Kosten senken können. SoftwareOne ist Microsofts führender Vertriebspartner für Azure-Lizenzen und vertrauenswürdige Quelle für kommerzielle und technische Azure-Expertise. Als Microsoft Solutions Partner mit allen sechs Auszeichnungen und Azure Expert MSP verfügt SoftwareOne über Azure-Spezialisierungen in den Bereichen Infrastruktur, Digital & App Innovation sowie Daten & KI. Die finanziellen Details oder Transaktionsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben. ÜBER SOFTWAREONE SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die 9'250 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500 Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit, Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. 