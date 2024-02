DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DAIMLER TRUCK - Könnte es passieren, dass auch im Markt für Lastwagen bald chinesische Hersteller den Markt der Elektroantriebe dominieren, ähnlich wie bei Autos? Martin Daum, der Vorstandsvorsitzende des weltgrößten Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck, antwortete der FAZ: "Für chinesische Wettbewerber ist es schwer, ähnlich wie bei den Pkw auf dem Markt der Lastwagen zu konkurrieren. Zum einen müssten sie sofort den ganzen Lego-Baukasten aller speziellen Lastwagen anbieten. Zum anderen muss man als Lkw-Hersteller sofort in ganz Europa vertreten sein." (FAZ)

DEUTSCHE BAHN - Der Chef der Lokführer-Gewerkschaft GDL Claus Weselsky hält ein Scheitern der bis Anfang März ohne weitere Streiks laufenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für möglich und lehnt für diesen Fall ein Schlichtungsverfahren ab. "Ich schließe nicht aus, dass die Tarifverhandlungen mit der Bahn scheitern könnten", sagte Weselsky der Augsburger Allgemeinen. Ein Schlichtungsverfahren bei einem Scheitern der Verhandlungen schloss Weselsky kategorisch aus: "Schlichter lehne ich ab, weil sie die Inhalte der Verhandlungen bestimmen wollen." (Augsburger Allgemeine)

SIGNA - Die Finanzprokuratur, Anwältin der Republik Österreich, hat einen Insolvenzantrag gegen Signa-Gründer und -Miteigentümer René Benko eingebracht, beim dafür zuständigen Insolvenzgericht am Landesgericht Innsbruck. Laut Informationen des Standard soll sich der Antrag zum einen darauf stützen, dass Benko im Sanierungsverfahren der Signa Holding seiner Verpflichtung zum Einschuss von insgesamt 3 Millionen Euro nicht zur Gänze nachgekommen sein soll, zum anderen darauf, dass es offene Forderungen der Finanz gegen ihn geben soll. (Der Standard)

SIGNA - Signa Prime soll im vergangenen Jahr heimlich eine Millionendividende für 2022 an die RAG-Stiftung und den Spediteur Klaus Michael Kühne ausgeschüttet haben, berichtet Business Insider. In der Signa Prime bündelte Milliardär Rene Benko seine wertvollsten Immobilien, die RAG-Stiftung ist mit etwa 5 Prozent daran beteiligt, Klaus-Michael Kühne hält 10 Prozent. Laut mehreren Insidern soll es sich bei der Ausschüttung um einen hohen zweistelligen Millionenbetrag handeln. Brisant: Die Dividende soll einzig an diese beiden Adressen geflossen sein, nicht an andere Gesellschafter und Aktionäre. Letztere hatten von diesem Geschäft bis vor Kurzem auch keinerlei Kenntnis. (Business Insider)

TEMU - Der chinesische Internet-Marktplatz Temu hat eine milliardenschwere Internet-Werbeoffensive in den USA gestartet, um Amazon auf dem größten Verbrauchermarkt Anteile abzunehmen. Die in Shanghai ansässige E-Commerce-Gruppe PDD startete Temu im September 2022 in den USA und gab nach Schätzungen von Bernstein im vergangenen Jahr fast 3 Milliarden Dollar für Marketing aus. Laut Goldman-Analysten soll Temu im Jahr 2023 rund 1,2 Milliarden Dollar allein für Meta-Werbung ausgeben haben. (FT)

