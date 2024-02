DJ PTA-News: BAWAG Group AG: BAWAG erwirbt Knab von A.S.R. Nederland N.V.

Wien (pta/01.02.2024/07:25) - Die BAWAG Group hat heute einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100% der Anteile an Knab von der ASR Nederland N.V. (a.s.r.) abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt 510 Mio. EUR und ist mit Vollzug der Transaktion fällig.

Durch diese Akquisition erweitert die BAWAG Group ihre Präsenz im niederländischen Retail- und SME-Markt und positioniert sich für zukünftiges Wachstum in einem ihrer Kernmärkte. Zum 30. Juni 2023 verfügte Knab über eine Bilanzsumme in Höhe von 17,1 Mrd. EUR, die sich hauptsächlich aus niederländischen Hypothekarkrediten zusammensetzt, 11,6 Mrd. EUR an Kundeneinlagen und 2,5 Mrd. EUR an Pfandbriefen (Covered Bonds). Die BAWAG Group wird mit dem aktuellen Führungsteam zusammenarbeiten, um ihr Retail- und SME-Geschäft in den Niederlanden weiter auszubauen.

Zusätzlich zum Erwerb der Knab wurde vereinbart, das Management des Servicings der Hypothekarforderungen in angemessener Zeit nach Closing von der a.s.r. auf die BAWAG zu übertragen, wofür ein zusätzlicher Betrag von 80 Mio. EUR an die a.s.r. gezahlt werden wird.

Der Vollzug der Transaktion, die den üblichen Bedingungen, einschließlich regulatorischen Genehmigungen, unterliegt, wird für die zweite Jahreshälfte 2024 erwartet.

"Wir freuen uns über den Erwerb von Knab und die vielen Möglichkeiten, die sich daraus für den Konzern ergeben. Das Produktangebot, die Marktpräsenz, der Kundenstamm und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter passen strategisch hervorragend zu uns. Wir freuen uns, auf der starken Marke Knab aufbauen zu können und sind zuversichtlich, das Wachstum der Bank weiter voranzutreiben und das derzeitige Produktangebot zu erweitern, das auf Girokonten, Hypotheken und Sparprodukte für einen großen und vielfältigen Kundenstamm fokussiert ist. Ich freue mich, das gesamte Team willkommen zu heißen und sehe den vielen Möglichkeiten, die vor uns liegen, erwartungsvoll entgegen", kommentiert Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG Group.

Jos Baeten, CEO der a.s.r.: "Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Schritt für Knab und a.s.r., da sie den Wert für alle beteiligten Interessengruppen maximiert. Ich möchte unseren Kollegen bei Knab aufrichtig danken: Das starke Interesse, das wir für Knab erhalten haben, ist ein klarer Beweis für ihren Beitrag zum Aufbau des Unternehmens über die Jahre. Die BAWAG ist ein starker europäischer Bankpartner für Knab, der über eine solide Kapitalposition und umfassende Expertise im Banking verfügt, um das Angebot an niederländische Kunden von Knab zu verbessern und auch den Mitarbeitern Entwicklungschancen zu bieten. a.s.r. wird sich weiterhin auf die erfolgreiche Integration der ehemaligen Aegon Nederland-Geschäfte konzentrieren und darauf, zu einem führenden niederländischen Versicherungsunternehmen und dem besten Finanzdienstleister in den Niederlanden zu werden."

Über a.s.r.

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) ist der zweitgrößte Versicherer in den Niederlanden. a.s.r. hilft seinen Kunden, Risiken zu teilen und Kapital für die Zukunft aufzubauen. Wir tun dies mit Dienstleistungen und Produkten, die für heute, morgen und immer gut sind, in den Bereichen Versicherungen, Bankprodukte, Renten und Hypotheken für Verbraucher, Unternehmen und Arbeitgeber. a.s.r. ist auch als Vermögensverwalter für Dritte tätig. a.s.r. ist an der Euronext Amsterdam notiert und im AEX-Index enthalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.asrnl.com.

Über Knab

Knab ist die Online-Bank für Selbstständige. Sie hat knapp 400.000 Kunden, die größtenteils aus dem Bereich der Selbstständigen stammen. Knab ermöglicht seinen Kunden, ihre eigenen bewussten Entscheidungen für eine gesunde finanzielle Zukunft zu treffen. Jeder dritte Selbstständige, der sich selbstständig gemacht und ein Geschäftskonto eröffnet hat, eröffnete es im Jahr 2023 bei Knab. Diese Zahl ist seit der Gründung von Knab jährlich gestiegen. Im ersten Halbjahr 2023 erwirtschaftete Knab einen Nettogewinn von 64,5 Mio. EUR.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,1 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

