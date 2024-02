Der DAX musste am Mittwoch etwas Federn lassen. Am Ende ging er mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 16.903,76 Zählern aus dem Handel. Nachdem die US-Notenbank Fed die Erwartungen auf rasche Zinnsenkungen gedämpft hat, was auch die Wall Street am Mittwoch belastet hat, dürfte der DAX auch am heutigen Donnerstag schwächer starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,3 Prozent tiefer auf 16.850 Zähler.Auf der Terminseite stehen am heutigen Donnerstag einige Quartalszahlen im Fokus. Am Vorabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...