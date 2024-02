Die Bawag Group erwirbt 100 Prozent der Anteile an der niederländischen Bank Knab von der a.s.r Nederland um 510 Mio. Euro und erweitert damit ihre Präsenz im niederländischen Retail- und SME-Markt. Zum 30. Juni 2023 verfügte Knab über eine Bilanzsumme in Höhe von 17,1 Mrd. Euro, die sich hauptsächlich aus niederländischen Hypothekarkrediten zusammensetzt, 11,6 Mrd. Euro an Kundeneinlagen und 2,5 Mrd. Euro an Pfandbriefen (Covered Bonds). Zusätzlich zum Erwerb der Knab wurde vereinbart, das Management des Servicings der Hypothekarforderungen in angemessener Zeit nach Closing von der a.s.r. auf die Bawag zu übertragen, wofür ein zusätzlicher Betrag von 80 Mio. Euro an die a.s.r. gezahlt werden wird. Der Vollzug der Transaktion ...

