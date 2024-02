GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Vereinbarung

GoldenPeaks Capital unterzeichnet Power Purchase Agreement mit Google



01.02.2024 / 08:30 CET/CEST





Warschau, 1. Februar 2024 - GoldenPeaks Capital hat mit Google einen Stromabnahmevertrag (PPA) mit einer Laufzeit von 10 Jahren abgeschlossen und unterstützt das Technologieunternehmen dabei, seine ehrgeizigen CO2-Reduktionsziele zu erreichen. GoldenPeaks Capital freut sich, die Vereinbarung mit Google über einen 10-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) für erneuerbare Energien bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit wird eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des ehrgeizigen CO2-Reduktionsziels 2030 von Google, rund um die Uhr kohlenstofffreie Energie, ergänzt durch die Bereitstellung von erneuerbarem Strom zu nutzen. GoldenPeaks Capital, einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Stromproduzenten (IPPs), kann in den letzten zwei Jahren auf eine beachtliche Erfolgsbilanz bei Stromabnahmeverträgen zurückblicken. Das neueste PPA mit Google, das einen der größten Photovoltaik-Unternehmensstromabnahmeverträge (PV-cPPAs) in Polen darstellt, unterstreicht die Fähigkeit von GoldenPeaks Capital, die größten Unternehmen der Welt zu bedienen und ein dynamisches Wachstum aufrechtzuerhalten, indem erneuerbare Energien in großem Umfang ermöglicht werden. Google hat sich durch sein Engagement für betriebliche Nachhaltigkeit hervorgetan. Als wichtiger Treiber für Innovation und Fortschritt auf globaler Ebene markiert die Zusammenarbeit von Google mit GoldenPeaks Capital einen bedeutenden Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft. Im Rahmen dieser transformativen Vereinbarung wird GPC über 137 GWh/Jahr erneuerbaren Strom liefern. Diese saubere Energie wird mit neu errichteten PV-Anlagen mit 119 MWdc (106 MWac) erzeugt. Der insgesamt gelieferte Strom entspricht dem Jahresverbrauch von 60.000 Haushalten, was die erhebliche Wirkung dieser Partnerschaft unterstreicht. Adriano Agosti, Gründer und Präsident von GoldenPeaks Capital, sagt: "Mit Google zusammen zu arbeiten, bedeutet dem Team von GoldenPeaks Capital sehr viel und unterstreicht unser Ziel, Unternehmen auf der ganzen Welt zu ermöglichen, zu einer nachhaltigen und grünen Zukunft unseres Planeten beizutragen. Wir alle nutzen die Dienste dieses Technologieleaders täglich - es ist für uns inspirierend, dazu beizutragen, diese wesentliche Grundlage unserer täglichen Arbeit umweltfreundlicher zu gestalten." Über GoldenPeaks Capital GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn. GoldenPeaks Capital beschleunigt die Gestaltung und Umsetzung von Projekten erneuerbarer Energien in Osteuropa durch die nahtlose Integration aller GPC-Bereiche wesentlich. Dazu gehören die Bereiche Fertigung, Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, kommerzieller und Energievertrieb, mit einer gesamthaft wertvollen Abstimmung von Methodik, Ethik und Zielen. www.goldenpeakscapital.com Medienanfragen :



GoldenPeaks Capital

Siro Barino

E-Mail: siro@barino.ch

info@goldenpeakscapital.com

www.goldenpeakscapital.com

