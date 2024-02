Seroba, eine europäische Risikokapitalgesellschaft mit Schwerpunkt auf der Life-Science-Branche, die ihren Sitz in Dublin hat und Niederlassungen in Paris und Mailand betreibt, gibt den Abschluss ihres Fund IV in Höhe von 123 Millionen Euro bekannt.

Seit seinem ersten Abschluss hat Fund IV fünf Investitionen in Irland, Italien, Deutschland und seit kurzem auch in den Niederlanden getätigt.

Fund IV erhielt starke Unterstützung von bestehenden Investoren und gewann neue Investoren hinzu, darunter CDP Venture Capital und ein US-Unternehmen.

Seroba, eine europäische Risikokapitalgesellschaft für die Life-Science-Branche mit Hauptsitz in Dublin und Niederlassungen in Paris und Mailand, gab heute den endgültigen Abschluss ihres Seroba Fund IV mit 123 Millionen Euro (134 Millionen US-Dollar) bekannt. Der Fonds plant bis zu 12 Investitionen und hat bisher in 5 Unternehmen investiert: Perfuze, Sibylla Biotech, Deciphex, Complement Therapeutics und Artica Therapeutics. Diese Unternehmen entwickeln neuartige Therapien, die auf einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf gerichtet sind.

Der Fund IV wird sich auf innovative Frühphaseninvestitionen in Life-Science-Unternehmen konzentrieren, vorwiegend in Westeuropa und vereinzelt in Nordamerika. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Biotechnologie.

Neben bestehenden Investoren wie dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), dem Ireland Strategic Investment Fund (ISIF), Enterprise Ireland (EI) und Allied Irish Banks (AIB) hat der Fonds neue Investoren aufgenommen, darunter CDP Venture Capital, ein US-amerikanisches Unternehmen und mehrere Family Offices.

Seit seiner Gründung hat Seroba in zweiunddreißig innovative Unternehmen der Life-Science-Branche investiert und bis heute zwanzig neue Medizintechnikprodukte und acht neue Therapeutika auf den Markt gebracht.

Seroba hat sein Team verstärkt, das von Büros in Dublin, Paris und seit kurzem auch in Mailand tätig ist. Mit seiner gesamteuropäischen Präsenz prüft das Seroba-Team weiterhin eine umfangreiche Pipeline von Investitionsmöglichkeiten in seinen Schwerpunktsegmenten.

Bruno Montanari, Partner, kommentiert:

"Wir begrüßen den erfolgreichen Abschluss, der trotz eines nach wie vor schwierigen Umfelds über unserem ursprünglichen Ziel liegt. Wir danken unseren bestehenden und neuen Investoren für ihr Vertrauen in unser Team und unsere Strategie und freuen uns darauf, den Fonds zu investieren, um Unternehmer zu unterstützen, die wegweisende medizinische Lösungen entwickeln."

Alan O'Connell, Partner, ergänzt:

"Die Biowissenschaften stellen nach wie vor einen äußerst attraktiven Sektor für Anleger dar. Dies ist ein perfekter Zeitpunkt für den Einsatz des Fonds, da die rasante Innovation vielversprechende Investitionsmöglichkeiten schafft. Wir haben das Glück, in einer Branche tätig zu sein, die dazu beiträgt, die Behandlungsstandards im Gesundheitswesen zu verbessern und den Menschen ein besseres und längeres Leben zu ermöglichen, während wir zugleich für unsere Anleger eine gute Performance erzielen."

