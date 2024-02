Der Markt für Radiopharmaka bleibt für große Player von Interesse. Das haben die jüngsten Übernahmen von Rayzebio (durch Bristol Myers Squibb) und POINT Biopharma (Eli Lilly) unterstrichen. Auch Bayer ist in diesem Markt aktiv und hat einen spannenden Produktkandidaten in die klinische Phase 1 überführt.Wie ApexOnco berichtet, wurden in der vergangenen Woche zwei PSMA-gerichtete Radioliganden, einer davon von POINT Biopharma und einer von Bayer, neu in das Register clinicaltrials.gov aufgenommen ...

