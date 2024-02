Zum Start in die zweite Wochenhälfte gerät der DAX unter Druck. 30 Minuten vor dem Xetra-Start rutscht er auf 16.790 Punkte, ein Minus von 0,7 Prozent zum Vortag. Der Fed-Entscheid in den USA am Vorabend hat keine neue Erkenntnisse geliefert, die Notenbank hält an ihrem Leitzinsniveau fest. US-Tech-Aktien standen nach Enttäuschungen unter anderem bei AMD kräftig unter Druck und der Nasdaq büßte mehr als 2 Prozent an Wert ein. Kräftige Kursabschläge gibt es am Morgen bei Adidas nach einem überraschend ...

