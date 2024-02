Siemens Healthineers hat heute Morgen seine Zahlen für Q1 per Ende Dezember 2023 veröffentlicht.Siemens Healthineers hat im ersten Quartal einen Umsatz von 5,2 Milliarden Euro erwirtschaftet und damit leicht den Wert des Vorjahresquartals von 5,1 Milliarden Euro übertroffen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg um acht Prozent auf 742 Millionen Euro, was in Einklang mit den Analystenprognosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...