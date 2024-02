© Foto: Arne Dedert/dpa



Deutsche-Bank-Chef Sewing will den Kurs von Deutschlands größter Bank ankurbeln und hat umfangreiche Aktienrückkäufe und ein höheres Renditeziel angekündigt. Wird sein Plan gelingen?Die Deutsche Bank gab am frühen Donnerstag bekannt, dass ihr Gewinn im vierten Quartal um 30 Prozent gesunken sei, da Restrukturierungskosten und andere einmalige Ausgaben das Ertragswachstum überstiegen hätten. Allerdings fiel der Rückgang nicht so stark aus wie von Analysten befürchtet. Der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn belief sich im Quartal auf 1,26 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Institut noch einen Gewinn von 1,803 Milliarden Euro erzielt. Analysten hatten nach Informationen …