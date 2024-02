Der DAX hat am Tag der Fed-Entscheidung den Ausbruch auf ein neues Rekordhoch verpasst - und nachbörslich weiter an Boden verloren. Fed-Chef Powell will von einer Zinssenkung im März nichts wissen, was die Anleger ihm übel nehmen. Zudem hat Adidas mit seinen vorläufigen Ergebnissen die Marktteilnehmer enttäuscht und zusätzlich Öl ins Feuer gegossen.

