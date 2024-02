Unter dem Motto "Technologie für eine nachhaltige Zukunft" veranstaltet Alcatel-Lucent Enterprise, ein führender Anbieter von Kommunikations-, Netzwerk- und Cloud-Lösungen, vom 7. bis 8. Februar 2024 seine jährliche globale Partnerkonferenz, die "Connex24".

Damit möglichst viele Partner aus aller Welt teilnehmen können, findet die Connex24 auf einer virtuellen Bühne statt. Mehr als 3.400 Geschäftspartner sind eingeladen, sich über künftige Technologien und Strategien zu informieren und auszutauschen.

Auf der Veranstaltung erläutert das Management von Alcatel-Lucent Enterprise, wie die Technologie des Unternehmens den digitalen Wandel für Partner und deren Kunden vorantreiben kann. Dabei geht es um ganz unterschiedliche Branchen wie die öffentliche Verwaltung, das Gesundheits-, Bildungs- und Transportwesen, das Gastgewerbe sowie den Energie- und Versorgungssektor.

Die Partner erhalten aktuelle Informationen über die Strategie des Unternehmens, insbesondere darüber, welche Schwerpunkte Alcatel-Lucent Enterprise in diesem Jahr setzen wird, um die Konnektivität und den digitalen Wandel voranzutreiben. Zudem bekommen sie einen Einblick in die Pläne für die kontinuierliche Erweiterung des Portfolios um Lösungen, die sicher sind und den einschlägigen Branchenvorschriften entsprechen. Darüber hinaus erfahren die Konferenzteilnehmer, wie Alcatel-Lucent Enterprise seine Public-, Hybrid- und Private-Cloud-Angebote ausbauen und die Kunden bei der digitalen Transformation unterstützen will.

Claudio Soland, Senior Vice President, Global Go-to-Market (GMT) Services, Alcatel-Lucent Enterprise kommentiert:

"Alcatel-Lucent Enterprise will den digitalen Wandel seiner Kunden gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern unterstützen. Wir haben den wachsenden Trend zu kooperativen Partner-Ökosystemen erkannt und fördern aktiv ein Modell, das starke Synergien zwischen verschiedenen Partnern freisetzt. Die kommende Connex24-Konferenz bietet eine gute Gelegenheit, mit unseren Partnern in Kontakt zu treten und sie zu befähigen, sich für robuste Netzwerkverbindungen, Kommunikations- und Cloud-Lösungen einzusetzen."

Mit der Konferenz unterstützt Alcatel-Lucent Enterprise sein globales Ökosystem von 3.400 Geschäftspartnern und seine weltweite Basis von über einer Million Kunden. Die Connex24 bietet den Partnern die einzigartige Gelegenheit, aus erster Hand zu erfahren, wie die flexiblen Konnektivitätslösungen von Alcatel-Lucent Enterprise den Kunden helfen können, die Komplexität der heutigen Zeit zu überwinden und ihre Unternehmen durch einen nachhaltigen digitalen Wandel voranzubringen.

