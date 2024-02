Frankfurt - Der US-Dollar hat nach dem Fed-Entscheid deutlich zugelegt gegenüber Euro und Franken. Der Euro kostete am Morgen genau 1,0800 und damit deutlich weniger als am Vorabend (1,0852). Gegenüber dem Franken ist der Dollar wieder deutich über die Marke von 86 Rappen gestiegen und notierte zuletzt bei 0,8641 nach 0,8592 Franken am Vorabend. Das Währungspaar EUR/CHF steht wenig verändert bei 0,9331 nach 0,9323 am Mittwochabend. Unterstützung ...

