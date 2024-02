DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am Donnerstag im Vormittagsverlauf knapp behauptet. Die US-Notenbank bestätigte am Vorabend die Leitzinsen wie erwartet, wer allerdings bereits für den März mit einem ersten Zinsschritt gerechnet hatte, dürfte enttäuscht sein. Die Fed strich lediglich den Verweis auf mögliche weitere Zinserhöhungen. Die Tür für Zinssenkungen öffnete sie zwar, sie will dafür aber erst noch mehr Sicherheit gewinnen, dass die Inflation wirklich besiegt ist. Eine Zinssenkung bereits auf der nächsten Sitzung im März ist für die Volkswirte der Commerzbank damit unwahrscheinlich.

Die Reaktion des Bund-Future ist recht überschaubar. Der März-Kontrakt verliert 8 Ticks auf 135,53 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,81 Prozent und das Tagestief bei 135,52 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.990 Kontrakte. Der Bobl-Futures notiert unverändert 118,39 Prozent.

