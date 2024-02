Die CA Immo gliedert ihre 100%-Tochter omniCon aus. Den Angaben zufolge erfolgt dies über ein Management-Buy-Out. Die CA Immo will mit der Ausgliederung ihr Geschäftsmodell weiter vereinfachen und den Fokus auf die Kernaktivitäten setzen. Mit mehr als 80 Mitarbeitern an mehreren Standorten stellt omniCon derzeit rund 25 Prozent der Gesamtbelegschaft der CA Immo, was laut CA Immo angesichts der reduzierten und fokussierten Entwicklungspipeline der CA Immo einen unverhältnismäßig hohen Anteil und eine breite geografische Streuung darstellt. CA Immo-CEO Keegan Viscius: "Die Ausgliederung gibt omniCon eine klare Orientierung als unabhängig am Markt auftretender Dienstleister mit exzellenten Referenzen und etablierter Expertise als Construction Manager ....

