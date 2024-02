Erfurt (ots) -"Mein Traum, meine Geschichte" (SWR) erzählt in acht Episoden den Weg ins Rampenlicht. Jede Folge gibt einen Einblick in eine Lebensphase, die prägend war für die spätere Entwicklung und den Lebensweg der Akteure. "Mein Traum, meine Geschichte" wird ab dem 4. Februar 2024 immer sonntags um 19:25 Uhr bei KiKA zu sehen sein. Ab dem 2. Februar stehen alle acht Episoden online first auf kika.de und im KiKA-Player zur Verfügung.Junge Menschen, die ihren Leidenschaften, Ideen und Hoffnungen folgen, die nicht aufgeben, Grenzen überwinden, aber auch Herausforderungen meistern oder schwere Zeiten überstehen sind bei "Mein Traum, meine Geschichte" im Fokus. Es sind Geschichten, die das junge Publikum vor allem zu einem ermutigen: Bleib dir treu. Bislang kaum bekannte Momente aus dem Leben berühmter Persönlichkeiten bilden den Kern der Serie. Die biografischen Details werden für die junge Zielgruppe verantwortungsvoll verdichtet und in den zeitgeschichtlichen Zusammenhang gestellt.Neben dem Leben der später berühmten Verhaltensforscherin und UN-Friedensbotschafterin Jane Goodall werden die ersten Schritte des Erfinders Thomas Alva Edison, der erfolgreichen Unternehmerin Margarete Steiff, der Jazzsängerin und Ikone der Bürgerrechtsbewegung Nina Simone, des ehemaligen Bundeskanzlers und Friedensnobelpreisträgers Willy Brandt, des Abenteurers Thor Heyerdahl, der zweifache Nobelpreisträgerin Marie Curie und des Tänzers Rudolf Nurejews im der Serie lebendig.Die internationale Koproduktion "Mein Traum, meine Geschichte" ist von SWR und LOOKSfilm, Produzenten sind Dr. Regina Bouchehri, Gunnar Dedio und Katarzyna Gromadzka (Produzentin Animation). Regie führte Marco Gadge, die Bücher schrieben Simone Höft und Nora Lämmermann. Creative Producer sind Ramona Bergmann und Kai Zwettler für den Bereich Animation. Die Redaktion liegt bei Lene Neckel unter der Leitung von Stefanie von Ehrenstein (SWR). Die Serie wird gefördert von der MDM Mitteldeutsche Medienförderung, der MfG Filmförderung Baden-Württemberg, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Förderprogramms German Motion Picture Fund (GMPF) und Creative Europe MEDIA.Die acht Folgen mit jeweils 25 Minuten Länge werden ab dem 4. Februar 2024 immer sonntags um 19:25 Uhr bei KiKA ausgestrahlt. Alle Folgen stehen außerdem ab dem 2. Februar auf kika.de und KiKA-Player online.Weitere Informationen finden Sie auch im SWR-Kommunikationsportal.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5704572