NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Eckdaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,20 Euro belassen. Im Vergleich zum Konsens sei das vierte Quartal schwach gewesen, doch seinen Prognosen auf Konzernebene habe es in etwa entsprochen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geldinstitut müsse nun aber liefern, was Kostensenkungen betreffe. Für den Aktienkurs sieht er aber nur begrenzte Risiken./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 07:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 07:43 / GMT

DE0005140008