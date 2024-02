© Foto: Richard Drew - picture alliance/AP Photo



Aktien von Regionalbanken sind im gestrigen US-Handel gefallen, nachdem die New York Community Bancorp die Dividende gekürzt und einen unerwarteten Verlust verzeichnet hat. Die Aktien der New York Community Bancorp fielen um bis zu 46 Prozent, bevor sie den US-Handel um 37,67 Prozent tiefer beendeten. Die Bank wies einen Verlust aus und kürzte die Dividende, um das Kapital nach dem Kauf der Vermögenswerte der zusammengebrochenen Signature Bank aufzustocken. Vor knapp einem Jahr war die New York Community Bank an der regionalen Bankenkrise beteiligt, indem sie Vermögenswerte der kollabierten Signature Bank übernahm. Dieser Schritt verhalf ihr zu einem Platz unter den Banken mit einem …