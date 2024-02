AT&S hat Zahlen für die ersten drei Quartale präsentiert: Im Vergleich zur Vergleichsperiode reduzierte sich der Konzernumsatz in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2023/24 um 19 Prozent auf 1.205 Mio. Euro (VJ: 1.489 Mio. Euro). Währungsbereinigt fiel der Konzernumsatz um 16 Prozent. Das EBITDA reduzierte sich in den ersten drei Quartalen um 36 Prozent von 416 Mio. Euro auf 268 Mio. Euro. Das EBIT fiel von 214 Mio. Euro auf 63 Mio. Euro. Das Konzernergebnis reduzierte sich von 221 Mio. Euro auf 7 Mio. Euro. AT&S geht davon aus, im Geschäftsjahr 2023/24 einen Jahresumsatz von rund 1,6 Mrd. Euro zu erzielen. (Anmerkung: Diese Umsatzerwartung wurde am 19. Jänner angepasst. Zuvor lag die Umsatzerwartung zwischen 1,7 und 1,9 Mrd. Euro). Die ...

