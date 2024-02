Hamburg (ots) -- Millioneneinsparung: Durchleitungsmodell ermöglicht Finanzierung der Ladeinfrastruktur unabhängig vom Klima- und Transformationsfonds- Kosten könnten verbraucherfreundlicher eingesetzt werden - wie zur Absenkung der Übertragungsnetzentgelte- Fairer Wettbewerb würde Preise für E-Auto-Fahrer*innen senken- Schlüsselrolle der Durchleitung beim Ausbau der LKW-LadeinfrastrukturDie Einführung eines Durchleitungsmodells in Deutschland würde zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe generieren. Damit wäre der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland unabhängiger von bundesweiten Fördergeldern und deren Wegfall, wie beispielsweise nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds (KTF)."So schockierend die Nachricht zur Reduktion des Klima- und Transformationsfonds im Dezember war, bietet das nun Anlass, die Finanzierung des Ladensäulenausbaus mit dem Durchleitungsmodell auf ein neues, zukunftsfähiges Marktdesign umzustellen", sagt Markus Adam, Chefjurist von LichtBlick. Damit hätten die im neuen Haushalt vorgesehenen Kosten zur Lade- und Infrastruktur deutlich gesenkt und an anderer Stelle für Verbraucher*innen sinnvoll eingesetzt werden können, wie zum Beispiel zur Subvention der Netzentgelte.Finanzierung über Nutzungsentgelt für LadesäulenbetreiberDas Durchleitungsmodell bzw. der diskriminierungsfreie Zugang zur Ladeinfrastruktur für Drittanbieter wird bereits in allen relevanten Netzinfrastrukturen in der EU angewendet - sei es Strom, Gas, Telekommunikation oder auch das Schienennetz der Bahn. Bei einer Umsetzung im Ladesäulenmarkt würden die Ladesäulenbetreiber ein Nutzungsentgelt erhalten, das kostendeckend ist und eine angemessene Rendite beinhaltet. Das schafft Anreize für den Ausbau weiterer Ladepunkte, der dringend für das Gelingen der Energiewende benötigt wird.Fairer Wettbewerb mit transparenten Preisen statt verfestigter MonopolstrukturenAuch für Verbraucher*innen bietet das Durchleitungsmodell Vorteile. Die sich verfestigenden Monopolstrukturen können den Ausbau bremsen und führen zu überhöhten Preisen, Durchleitung hingegen regt den Ausbau an und ermöglicht einen fairen Wettbewerb an der Ladesäule. Fahrer*innen könnten den gewünschten Strom mit der gewünschten Qualität laden, da jeder Versorger seinen Strom an jede öffentliche Ladesäule liefern könnte. Das würde sich entsprechend dämpfend auf die Ladepreise auswirken, denn die seit Jahren bestehenden Monopolstrukturen führen zu überhöhten Ladepreisen (https://www.lichtblick.de/ladesaeulencheck2023/) für die Verbraucher*innen.Diesen Zusammenhang zwischen Marktmacht und höheren Preisen bestätigt auch die Monopolkommission in ihrem 9. Sektorgutachten. In einer empirischen Untersuchung hat sie die Preismodelle aller Ladepunkte untersucht, für die im Rahmen von Bundesförderprogrammen Daten vorliegen. Ab Mitte 2021 fällt der Preisanstieg in Gebieten mit hoher Marktkonzentration um rund 20 Cent höher aus als in Gebieten mit weniger Marktkonzentration.LKW-Ladeinfrastruktur nur mit Durchleitung zukunftsfähigAuch für den Aufbau der LKW-Ladeinfrastruktur ist das Durchleitungsmodell zentral. Schwere Nutzfahrzeuge, die lange Strecken fahren, brauchen mehr Ladekapazität als ein elektrischer PKW. Zukünftig soll das sog. "Megawatt Charging System" (MCS) der globale Standard werden. Hier sind die Errichtungskosten, neben dem benötigten Platz, die größte Herausforderung. Denn die Kosten pro Ladepunkt sinken erst, wenn sie oft genutzt werden. Es wird daher kaum Anbieter geben, die in unmittelbarer Nähe weitere Ladepunkte errichten. Aufgrund dieser infrastrukturellen und logistischen Herausforderungen wird sich im aktuellen Marktdesign in den nächsten Jahren ein natürliches Monopol einiger weniger Anbieter herausbilden."Die Einführung des Durchleitungsmodells ist daher gerade für den Hochlauf der LKW-Ladeinfrastruktur von enormer Bedeutung, damit sich trotz eines natürlichen Monopols faire Wettbewerbsbedingungen und damit angemessene Preise an der Ladesäule einstellen", so Adam.Weitere Informationen und Downloadmaterial unter: https://www.lichtblick.de/presse/einsparung-durchleitung/Pressekontakt:Anja Fricke, Lead CommunicationTel. +49 40 63601159, anja.fricke@lichtblick.deLichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 HamburgOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22265/5704600