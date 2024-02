Bonn (ots) -Was für ein unglaubliches Ergebnis: Die gemeinsame Spendenaktion "Der Westen hilft. Gemeinsam für Mütter in Not" endet nach dem großen Finale Ende Dezember nun mit einer beeindruckenden Spendensumme von rund 11,3 Millionen Euro. Gemeinsam mit dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) hatte das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" in einer vorweihnachtlichen Kampagne zu Spenden für 37 Projekte aufgerufen, die weltweit Frauen und Mütter in Krisengebieten dabei unterstützen sollen, künftig ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen.Überwältigende Solidarität und SpendenbereitschaftVon den mehr als 11 Millionen Euro Spenden konnte das "WDR 2 Weihnachtswunder. Euer Song hilft" mit rund 9 Millionen Euro den mit Abstand größten Anteil der Gesamtsumme erzielen. Vom 16. bis zum 20. Dezember hatten die Moderator:innen Steffi Neu, Sabine Heinrich, Jan Malte Andresen und Thomas Bug rund um die Uhr live aus einem Glasstudio auf dem Gustaf-Gründgens-Platz in Düsseldorf gesendet, dabei zahlreiche prominente Gäste empfangen und Spenden gesammelt. Zudem konnten sich Zuhörer:innen und -schauer:innen Songtitel gegen Geld wünschen. Begleitend zum Weihnachtswunder hatte der WDR in enger Zusammenarbeit mit "Aktion Deutschland Hilft" crossmedial über alle seine Ausspielwege hinweg - im Hörfunk, Fernsehen und Internet - das Spendenthema in seiner Breite und Komplexität abgebildet. "Dass sich so viele Menschen auch in diesen schwierigen Zeiten mit in Not geratenen Frauen und Müttern solidarisch zeigen, ist nicht selbstverständlich und macht dankbar", sagt Manuela Roßbach, langjährige Vorständin von "Aktion Deutschland Hilft". Tatsächlich haben mehr als 84.000 Einzelpersonen, Firmen oder Vereine - vornehmlich aus Nordrhein-Westfalen - mit ihrer Spende zum großartigen Gesamtergebnis beigetragen.Geschlechterungerechtigkeit bekämpfen"Viele der eingereichten Hilfsprojekte der Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland Hilft haben das Ziel, die Selbstständigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen und Müttern zu stärken und so die Geschlechterungerechtigkeit nachhaltig und aktiv zu bekämpfen", unterstreicht Roßbach die Dringlichkeit der Projekte. Denn: Die Chancen auf ein sicheres und gesundes Leben sind zwischen den Geschlechtern ungleich verteilt. Das trifft Frauen und Mädchen in jedem Alter, in den verschiedensten Lebensbereichen und auf allen Kontinenten. Krisen wie Naturkatastrophen, Kriege oder die Corona-Pandemie verstärken diese Ungleichheiten noch. Dank der hohen Spendensumme können die Organisationen des Bündnisses - sogar über die 37 bereits eingereichten Projekten hinaus - weitere Hilfen realisieren, um noch mehr Frauen und Müttern die Chance auf eine bessere und selbstbestimmte Zukunft zu geben.An die Redaktionen: "Aktion Deutschland Hilft" vermittelt Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner mit dem speziellen Fokus auf Frauen-/Familienprojekte sowie zur Nothilfe der Bündnisorganisationen.Mehr zur gemeinsamen Spendenaktion von "Aktion Deutschland Hilft" und dem WDR finden Sie unter: http://www.aktion-deutschland-hilft.de/wdrKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.dewww.aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50116/5704609