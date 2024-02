Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisMontag, 5. Februar 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Armband mit Brillanten, ein Gemälde von Rudolf Wolf, eine Fahrschulampel, eine Tischleuchte, ein Collier und einen Koffer von Wrigley's.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 6. Februar 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein handgemaltes Filmplakat, eine Schmuckuhr, einen Porzellan-Wiedehopf, ein Herz-Medaillon, ein Schaukelpferd und ein Ölgemälde von Alfred Schwarz.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 7. Februar 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren zwei Art-déco-Vasen, einen Ring mit Peridot, einen Systemstock, eine Stabbrosche und eine Holzfigur von Hans Müller.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 8. Februar 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Flamingofigur, eine Stehleuchte, ein Diamantcollier, ein Multifunktionsmöbel, eine Tasse mit Untertasse und Schmuck mit Amethysten.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 9. Februar 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Singvogelautomaten, eine Brosche, ein Gemälde, eine Porzellanskulptur, ein Messingkonvolut und ein von Goethe unterschriebenes Schriftstück.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5704618