Düsseldorf (ots) -Zwölf soziale Projekte in ganz Deutschland erhielten Ende 2023 eine Spende von Wundertaler e.V., einem Verein, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TARGOBANK 2008 ins Leben gerufen haben.Im vergangenen Jahr waren 40.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Das Prinzip des Wundertaler e.V. ist einfach: Jeder gibt ein wenig, alle zusammen geben viel. Jeden Monat sammelt der Mitarbeiterverein von allen, die mitmachen, die Cent-Beträge hinter dem Komma des Gehalts ein. Der gesammelte Betrag wird dann von der Bank verdoppelt.Jeder Beitrag zähltSeit Vereinsgründung konnte Wundertaler bereits weit über eine halbe Million Euro an Projekte weitergeben, die Kinder und Jugendliche in Not unterstützen. "Wir bekommen immer wieder sehr dankbare Berichte von den begünstigten Vereinen, in denen über die Umsetzung von Projekten für die Kinder berichtet wird," sagt Wundertaler-Vorstand Thomas Lahme. "Ohne das Engagement jedes einzelnen - also jeder Kollegin und jedem Kollegen - wäre dies nicht möglich gewesen. Jeder Cent nimmt einen positiven Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes. Darüber freue ich mich sehr."Ende 2023 gingen jeweils 4.000 Euro an:- Kindergarten Linden (https://linden.de/leben-in-linden/familie/kindergaerten-tageseinrichtungen.html)- Stiftung Childaid Network (https://www.childaid.net/)- Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig (https://www.baerenherz-leipzig.de/)- Immersatt Duisburg (https://www.immersatt.org/)Je 3.000 Euro erhielten:- Hänsel und Gretel Dt. Kinderschutzstiftung (https://haensel-gretel.de/?gclid=EAIaIQobChMIioyYpfX3ggMVLJ9oCR0c8zFTEAAYASAAEgLty_D_BwE)- Be strong for Kids e.V. Essen (https://www.bestrongforkids.de/)- Tausche Bildung für Wohnen, Duisburg Marxloh (https://tauschebildung.org/?gclid=EAIaIQobChMIvNmIv_X3ggMVL4poCR25AwLnEAAYASAAEgLa4vD_BwE)- Haus am Kirschberg, Hilfe für das verlassene Kind e.V. (https://haus-am-kirschberg.de/hilfe-fuer-das-verlassene-kind-e-v/)- Kinder- und Jugendhilfe Overath Maria Schutz (https://www.kinder-jugendhilfe-overath.de/)- Aktion Kinderschutz e.V. (https://aktionkinderschutz.de/)- Kinderdorf VIVO in Togo e.V. (https://kinderdorf-vivo-togo.de/)- Perspektiven für Kinder auf dem Westbalkan e.V. (https://www.kinder-westbalkan.de/)Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,6 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK 332 Standorte in über 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.000 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit Mutuel AllianceAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit mehr als 77.000 Mitarbeitenden und 4.500 Filialen, die über 30 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2022 auf 56,7 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,2 Prozent.Crédit Mutuel Alliance Fédérale vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, einschließlich CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, Banque Transatlantique und Homiris.Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.frFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:TARGOBANK AGUnternehmenskommunikationpressestelle@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78980/5704628