Der erste Monat im Kalenderjahr 2024 geht auch am KMU-Anleihemarkt zu Ende. Der Jahresstart war gewohnt ruhig und verhalten, die Rahmenbedingungen sind dieselben wie zu Ende des Vorjahres und die Zinsen weiterhin auf einem hohen Niveau. Wir blicken daher in dieser Ausgabe gemeinsam mit zahlreichen Kapitalmarkt-Experten auf die weitere Entwicklung am hiesigen Anleihemarkt in diesem Jahr.

Dirk Schneider, Geschäftsführer der Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank, erwartet zwar in 2024 erneut einen volatilen Bondmarkt, glaubt aber auch, dass der Zins-Peak erreicht ist und es in absehbarer Zeit leichte Zinssenkungen geben könnte. Er verweist aber auch auf die vielen externen Faktoren wie geopolitische Konflikte, die eine Vorhersagbarkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...