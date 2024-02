© Foto: Foto: Daniel Karmann/dpa



Adidas hat sich zwar im vergangenen Jahr deutlich besser gehalten als befürchtet, die Aussichten für 2024 sind allerdings trübe. Was macht die Aktie, die im US-Handel 9,4 Prozent nachgegeben hatte?Adidas überraschte die Märkte am späten Mittwoch mit der Vorabveröffentlichung seiner Ergebnisse für das vierte Quartal. Während das Quartal selbst recht gut ausfiel, löste die Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024 erneut Bedenken aus, dass sich die Nachfrage nach Sportbekleidung in wichtigen Märkten abschwächen könnte. Adidas erwartet für 2024 ein annualisiertes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich, sagte das Unternehmen, das mit rückläufigen Umsätzen in Nordamerika, …