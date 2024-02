Mit dem Ziel, das zukünftige Wachstum zu finanzieren, hat Wolftank eine 5%ige Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden rund 255.000 neue Aktien zu je 12,50 EUR ausgegeben, was einem Aufschlag von 1% gegenüber dem Schlusskurs des Vortages entspricht. Damit erhöht sich das Grundkapital auf EUR 5.281.654, was einem Bruttoerlös von rund EUR 3,2 Mio. entspricht. Die Finanzspritze verschafft Wolftank die finanziellen Mittel, um das Wachstum im Bereich der Betankungs- und Wasserstoffsysteme fortzusetzen, was sich in dem jüngsten Auftragsanstieg im Rahmen der EU-Infrastrukturinitiative für Wasserstoff zeigt. Die gestärkte Bilanz mindert die Investitionsrisiken, und die Premium-Platzierung unterstreicht das Vertrauen der Investoren. Über die Finanzierung hinaus erhöht die Transaktion die Liquidität der Aktien und zieht größere institutionelle Anleger an. Insgesamt positioniert der Kapitalzufluss Wolftank für ein signifikantes Wachstum, weshalb AlsterResearch sein BUY-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 22,00 bekräftigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG





Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken