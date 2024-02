Köln (ots) -Rubble, die Bulldogge aus der berühmten PAW Patrol, ist ein wahrer Baumeister und inzwischen der Held einer eigenen Serie, die ab Sonntag, 25. Februar bei TOGGO als Free-TV-Premiere zu sehen sein wird."Rubble & Crew" dreht sich um den Titelhelden und seine Familie. Sie gründen in der neuen Stadt Baubucht ihre eigene Baufirma. Egal, ob es um den Bau einer Landebahn für einen Flughafen geht oder um ein neues Restaurant - Rubble und seine Crew erledigen den Job.Zum Start der neuen Serie am Sonntag, 25. Februar wartet auf die kleinen Zuschauer:innen ein wahrer PAW Patrol- und Rubble-Marathon: TOGGO zeigt von 5:30 Uhr bis 20:15 Uhr ausgewählte Episoden von "PAW Patrol - Helfer auf vier Pfoten", mehrere PAW-Serien-Specials - und die erste Episode von "Rubble & Crew" (07:25 Uhr, 15:00 Uhr und 17:45 Uhr).Ab Montag, 26. Februar gibt es die kleine Bulldogge dann immer werktags ab 17:45 Uhr in Doppelfolgen. Die ersten neun Episoden stehen zudem ab Freitag, 23. Februar auf toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ zum Streamen bereit."Rubble & Crew" ist ein eigenständiges Spin-off, dessen Hauptfigur durch seine Auftritte als Mitglied der PAW Patrol schon eine riesige Fanbase hat. Mit ihrem ruhigen Erzähltempo und ihrer sanften Spannung richtet sich die Serie an die ganz kleinen Zuschauer:innen und schafft so den perfekten Einstieg ins PAW-Patrol-Universum.In der ersten Episode ("Die Crew baut eine Brücke", Sonntag, 25.02. um 07:50 Uhr) engagiert Bürgermeisterin Großherz Rubble und seine Crew für ein neues Bauprojekt in Baubucht. Als eine von Herrn Schnell-Meister konstruierte Brücke einstürzt, sind die kleinen Bau-Pfoten gefragt!Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Matthias Brücher, Redaktion SUPER RTL | T: +49 221-456-51015 | matthias.bruecher@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5704724